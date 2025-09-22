活動家チャーリー・カーク氏の追悼集会に参加したトランプ大統領と妻のエリカ氏＝２１日、米アリゾナ州/Carlos Barria/Reuters

（ＣＮＮ）イベントでの講演中に射殺された保守派の政治活動家チャーリー・カーク氏（３１）の追悼集会が２１日、米アリゾナ州グレンデールで行われ、トランプ大統領やバンス副大統領ら政権幹部が出席した。

追悼集会には数万人が参列。ユタ州の大学で殺害されたカーク氏は、自身の運動を通じて生き続ける「殉教者」として繰り返したたえられた。

トランプ氏は「彼はかつてないほど偉大だ。そして永遠だ」と述べ、大統領自由勲章を授与する意向を表明した。

トランプ氏は追悼集会の最後に演説し、カーク氏の生涯をたたえる一方で、自らの政治集会での発言を繰り返したほか、ほとんどの登壇者が避けてきた左派過激派による暴力をめぐる主張にも言及した。

集会では、カーク氏のキリスト教的価値観をたたえると同時に、保守運動を沈黙させてはならないと訴える政治的な呼び掛けも散見された。トランプ政権の幹部や「ＭＡＧＡ（米国を再び偉大に）」運動の支持者は明るい口調でカーク氏をしのび、決意を新たにしたが、殺害に対する怒りをあらわす登壇者もいた。

反対派に対する「憎しみ」はカーク氏と異なる

トランプ氏の追悼集会での演説は、カーク氏の生涯やＭＡＧＡ運動への貢献をたたえる内容と、自身の政敵を攻撃するいつもの言説を行き来するものだった。

トランプ氏は、人々を一つにまとめるメッセージを伝える努力をほとんどしなかった。前任者への批判や聴衆の規模の自慢など、政治的なテーマにそれることもあった。

準備された原稿を読み上げる場面もあったが、アドリブに入ると明らかに調子が変わった。シカゴでの犯罪対策計画を語る場面では、それをカーク氏と結び付けようとした。「われわれはシカゴに乗り込む。シカゴに行く際にはチャーリーのことを念頭に置いて臨む」

注目すべき場面では、トランプ氏は自らのライバルへの姿勢がカーク氏と異なると明言した。

「彼は高潔な精神と偉大な目的を持った宣教師だった。彼は敵を憎んでいなかった。彼らのために最善を願っていた」とトランプ氏は言い、台本から少し逸れたように見えた。「そこがチャーリーと意見が合わなかった点だ。私は敵を憎んでいる」「そして、彼らのために最善を願っていない」

さらに、エリカ氏に肩をすくめて謝罪し、自身のＤＮＡにはそれはないと言い添えた。

エリカ氏は感動的な演説で使命の継続を誓う

トランプ氏の演説の前には、エリカ氏が夫をしのび、仕事の継続を近い、容疑者に許しを申し出る感動的で力強い演説を行った。

エリカ氏は「彼は後悔することなくこの世を去った。毎日、できることを１００％やり切った。でも知っておいてほしい。チャーリーは未完の仕事を残して亡くなったが、やり残した仕事を抱えたまま亡くなったわけではない」と語った。

エリカ氏は、死亡したカーク氏と病院で対面したときの衝撃と悲しみを振り返りつつ、苦しまずに息を引き取ったことに慰めを感じたとも述べた。

最も感情が高ぶった場面の一つで、エリカ氏はカーク氏を殺害したとされるタイラー・ロビンソン容疑者の名を挙げずに「私は彼を許す」と語った。イエスの言葉を引用して「彼らをお許しください。彼らは自分のしていることが分からないのです」と発言すると観衆から大きな拍手が送られた。

演説の最後にエリカ氏は、現在最高経営責任者（ＣＥＯ）兼理事長を務める保守団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」の使命を受け継ぐと誓った。