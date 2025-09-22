¡Ö¥¹¥Þ¥Û1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¾òÎã°Æ¤¬²Ä·è¡Ä»Å»ö¤äÊÙ¶¯ÌÜÅª¤Ï½ü¤¯¤âÁ´»ÔÌ±ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ½é¡¡È³Â§¤Ê¤· °¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ò¡Ö1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»Ô¤Î¾òÎã°Æ¤¬¡¢22Æü¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾òÎã°Æ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎËÌÀ»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¤ò½ü¤¯»þ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤ò1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢È³Â§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»¿À®¡¦È¿ÂÐ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¿³µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢»¿À®¡¦È¿ÂÐ¤½¤ì¤¾¤ì4¿Í¤º¤Ä¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÎ·è¤Ç¤Ï¡¢µÄÄ¹¤ò½ü¤¯19¿ÍÃæ»¿À®¤¬²áÈ¾¿ô¤Î12¤È¤Ê¤ê²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤òµ¬Äê¤¹¤ë¾òÎã¤ÏÁ´¹ñ½é¤Ç¡¢10·î1Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£