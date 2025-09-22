パリ五輪のブレイキン男子日本代表・大能寛飛（おおの・ひろと、ダンサー名・ＨＩＲＯ１０）が２２日、都内で都市型スポーツの国際競技イベント「ＩＢＡＲＡＫＩ ＳＡＫＡＩ Ｕｒｂａｎ Ｓｐｏｒｔｓ Ｆｅｓ．」（１１月２１〜３０日、茨城・境町）の記者会見に、ローラーフリースタイル（インラインスケート）の明賀芽泉らとともに出席した。

世界最高峰の国際競技イベントを茨城・境町に常設されている「境町アーバンスポーツパーク」で開催。ローラーフリースタイル、スクータリング（競技用キックボード）は世界選手権「Ｗｏｒｌｄ Ｓｋａｔｅ」、ブレイキンとＢＭＸは国際フェスティバル「ＦＩＳＥ」の競技として行われる。

大能は、パリ五輪後に日本で国際大会に出場するのは初めてで「こういう機会はありがたい。日本全体でブレイキンが広がっていけばうれしい」。今年５月にＦＩＳＥのモンペリエ大会で優勝しており「今回も優勝して２連覇したい」と力を込めた。

昨夏のパリ五輪は１４位。今年２月に拠点の英ロンドンで練習中に右肩の関節唇損傷を負い、両手や肩などを使って連続回転するパワームーブが一時的にできなくなった。「俺、パワームーブしかしてなかったと気づいた。フットワークやトップロックとか他のことに取り組み始めた」。ＹｏｕＴｕｂｅで３０〜４０年前のブレイクダンスの動画を見るなど、幅広い技の研究を続けている。

ブレイキンは２０２８年ロサンゼルス五輪は種目から外れた。「次、ないもんな…という気持ちになっちゃった。８年後はあるかもしれないけど、すごい次の世代の子たちが出てくる。ずっとトップにい続けるのは難しいけど、それを目指して頑張る」と抱負。一方で「五輪はボーナス的な感じ。復活しなくてもブレイキンは絶対にやり続ける」と決意を語った。

また、明賀は故郷の静岡から約２年前に境町に移住して練習に励んでおり「ストリート、パーク（の２種目）でダブル優勝を目指したい」と意気込んだ。