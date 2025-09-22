自民党の総裁選は22日に告示され、5人が立候補しました。福岡の街の人たちや地元選出の議員は、どのように受け止めているのでしょうか。



物価高対策や野党との連携など、さまざまな課題がある中で、自民党の総裁選には5人が立候補し、論戦がスタートしました。FBSは、福岡と佐賀を地盤とする自民党所属の国会議員の動向を取材しました。



■小川ひとみアナウンサー

「5人の顔ぶれがそろった総裁選。街の人たちはどのように感じているのでしょうか。」





■街の人「小泉さん、農水大臣も頑張っていらっしゃるから、有言実行されるのではないかと期待。」「健全な財政と安定した政権運営が一番大事。その意味では林さんが一番よいのかなと思います。」「高市さんになってくれたら変わりそうだなと思います。女性だし、変わってほしいなと思います。」「小林さんです。消去法といったらおかしいですが、彼くらいしか消去法ですが期待できないなと思います。」「結局は自民党の中で票を集めた方になるので、あまり変わらないかなという気はします。変わってもらいたいですが。」今回の総裁選について、FBSは、福岡と佐賀を地盤とする自民党所属の国会議員の動向を取材しました。前回、林氏を推した藤丸敏議員は。■福岡7区・藤丸敏衆議院議員「林さんを応援する。一番、安定感があるじゃない。外交・防衛で大臣、内政的には農水・文科をやっている。経済担当もやっているし、最後は官房長官もやっている。何が来ても一応うまく対応できる。」今回、初めて総裁選で投票する栗原渉議員は。■福岡5区・栗原渉衆議院議員「今回、私は林芳正氏を支援したい。いろんな幅広い意見を集約できて決断できる。行政とも連携しながら実施できる。言うだけでは政治は責任を果たせないので、結果を出せる体制をとれることが大事。」古川康議員は、新しい総裁には実績が大事だと強調します。■比例九州ブロック・古川康衆議院議員「茂木敏充さんを応援しています。大変難しい政治情勢の中で、それを乗り切ることのできるリーダーは、それなりの経験、知識、ネットワークを持っておかなければできないと思う。トランプさんから彼はタフだ、タフネゴシエーターとまで言われています。そのような実績のある方にこそ、政治の舵取りをお願いしたい。」

FBSのこれまでの取材では、議員14人のうち6人の動向が明らかになった一方、8人は「決めていない」「回答しない」などとしています。



総裁選の選挙管理委員を務める鬼木誠議員は、中立な立場だとして、どの候補を支援するか明言は避けましたが、党の信頼回復につながる論戦を期待しています。



■比例九州ブロック・鬼木誠衆議院議員

「2度の選挙で大きく負けた反省も込めて、自民党がどう変わっていくのかというのを、国民の前でリーダーになるべき人が示す論戦になると思います。」



一方、立憲民主党福岡県連の稲富修二代表は、政治空白を解消するためにも政権の枠組みを示すべきだと指摘します。



■立憲民主党福岡県連・稲富修二代表

「どういう枠組みで政権運営しようとしているのか、少数（与党）なので、どの党と一緒にやろうとしているのか、連立しようとしているのか、個別にやろうとしているのか、そこが問われている選挙だと思います。」



一方で、野党側も政権を担えるだけの組織を作る必要があるとしました。



■稲富代表

「自民党は大変厳しい。第一党として毎年、総裁選をやっているような状況だから、与党としての存亡がかかっているのではないかと思います。その中で大事なのは、我々が政権を担えるだけの基盤をつくること、いつでも受け皿と思っていただけるような組織をつくることが大事ではないか。」



10月4日の投開票に向けて、論戦が熱を帯びる自民党総裁選。物価高対策など待ったなしの課題が山積する中、一刻も早く政治の停滞が解消されることが望まれます。