º£Ç¯¤Ïµð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¤ä¤é¤«¤·¤¿¡ª¡¡¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¡ÖÂÕËý¥×¥ì¡¼½¸¡×
¡¡8·î29Æü¤Îºå¿ÀÂÐµð¿Í¤Ç¡¢µð¿Í¤Î½õ¤Ã¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬ËþÎÝ¤ÎÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î¾¡¤Á±Û¤·3ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÆóÎÝ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡Ê»°ÎÝ¤Þ¤Ç¡Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢»Ø´ø´±¤ò¥«¥ê¥«¥ê¤µ¤»¤¿µ²±¤Ë»Ä¤ëÂÕËý¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û8·î17Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ëµð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌÌ¡¹
¡¡°ìÎÝ¼ê¤Î¡È¿¦¾ìÊü´þ¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÄËº¨¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¤ò¸¥¾å¤¹¤ëºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2008Ç¯7·î26Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÐ³ÚÅ·¤À¡£
¡¡0ÂÐ0¤Î2²ó1»à¡¢³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÄ»³¹ÀÆó¤Ï¡¢6ÈÖ¡¦²¼»³¿¿Æó¤ò»°ÎÝÀþ¤Î¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁðÌîÂçÊå¤¬ÂÇµå¤ò·Ú²÷¤Ë½èÍý¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç2»à¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢°ìÎÝ¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£¡È¥¦¥ï¡¼¥Ã¡ª¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤¿ÁðÌî¤Ï¡¢Á÷µå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¼Õ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂÕËý¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È·¹¤¯¡£
¡¡¼¡ÂÇ¼Ô¡¦°ìµ±¤âÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¢¤È¡¢ÁêÀîÎÉÂÀ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆÃÂç¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÌÀ°Å¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤Ë¡¢³ÚÅ·¡¦ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤â¡Ö50²¿Ç¯Ìîµå¤ä¤Ã¤Æ¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¿¤è¡£»°ÎÝ¥´¥í¤Ç°ìÎÝ¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£ÄÁ¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÕËý¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ð¤Ã¤«¤ê¥¥ç¥í¥¥ç¥í¸«¤Æ¤ë¤«¤é¤ä¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤è¡×¤È¥Ü¥ä¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹ÂÇ¥³¡¼¥¹¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤¬°ìÎÝ¤ËÁö¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢ÂÇÀÊ¤ÇÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÁ¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2021Ç¯8·î14Æü¤Îµð¿ÍÂÐÃæÆü¤À¡£
¡¡1ÂÐ6¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ÃæÆü¤Ï9²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÆ²¾åÄ¾ÎÑ¤¬¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤éÈ«À¤¼þ¤Î¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿143¥¥íÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥é¥¤¥óºÝ¤Î¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ëÄ¹ÂÇ¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÃæÆü¤¬È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÀÆ²¾å¤Ï¡¢²ù¤·¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¡¢ÂÇÀÊ¤ÇÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¥Õ¥§¥¢¤Èµ¤¤Å¤¯¤È¡¢¹²¤Æ¤ÆÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢°ìÎÝ»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤¬Î®¤ì¤ò°¤¯¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦²ÃÆ£æÆÊ¿¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¦µÈÀî¾°µ±¤Ø¤Î¿¿ÀµÌÌ¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¡£2»à¤«¤éµþÅÄÍÛÂÀ¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÌî¾©ÂÀ¤¬Í·Èô¤ËÅÝ¤ì¡¢1ÂÐ6¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Í¿ÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤â¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢³°¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯Æ²¾å¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Æ²¾å¼«¿È¤âÂç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Ì´¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Ì´¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢4Æü¸å¤Î8·î18Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç2²ó¤Ë·è¾¡2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÕËý¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤¬¡¢2023Ç¯¤Ëµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥ê¥ó¥½¥ó¤À¡£
¡¡Æ±Ç¯8·î9Æü¤Îºå¿ÀÀï¡¢0ÂÐ0¤Î5²ó1»à¡¢¥Ö¥ê¥ó¥½¥ó¤Ï¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Î150¥¥íÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¡¢Ãæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ëÄ¹ÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤È³Î¿®¤·¤¿¥Ö¥ê¥ó¥½¥ó¤ÏÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤òÂÕ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝÂÇ¤ÈÃ±ÂÇ¤È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾õ¶·¤âÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µð¿Í¤Ï¤³¤Î²ó¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£
¡¡¤â¤·¡¢¥Ö¥ê¥ó¥½¥ó¤¬ÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ÌçÏÆÀ¿¤Î±¦Èô¤Ç»°¿Ê¤·¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¤Îº¸Á°°ÂÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ó¤ËÆÀÅÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µð¿Í¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡±äÄ¹11²ó¤ÎËö¡¢2ÂÐ5¤ÇÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¸å¡¢¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥ó¥½¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¡¢²¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Í¡£¤³¤ì¡¢²æ¡¹¤Î»ØÆ³ÉÔÂ¤À¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¡ÊÌîµå¤ò¡Ë»Ö¤¹¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîµå¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢»ä¼«¿È¤Î»ØÆ³ÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥ó¥½¥ó¼«¿È¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¡£³Ø¤ó¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÌÔÈ¿¾Ê¡£8·î12Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢0ÂÐ0¤Î5²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢º¸ÍãÀþ¤ËÂÇµå¤òÊü¤Ä¤È¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç·è¾¡¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2»à¸å¡¢³áÃ«Î´¹¬¤ÎÃæÁ°°ÂÂÇ¤ÇËÜÎÝ¤ò¤Ä¤¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç3ÅÀÌÜ¤ÎÀ¸´Ô¤ò¤Ï¤¿¤¹·ãÁö¤ò¸«¤»¡¢3ÆüÁ°¤Î¼ºÂÖ¤òÈÔ²ó¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿3¤Ä¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸Î°Õ¤Î¼êÈ´¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤í¤¦¡×¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥»¥ë¥Õ¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¤ÎÉÝ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
