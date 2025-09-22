ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Àè½µ¤«¤é¤ÎÄã²¼·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£·¡ó
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.03¡¡5.99¡¡5.38¡¡6.31
1MO¡¡8.60¡¡6.36¡¡6.69¡¡6.64
3MO¡¡9.15¡¡6.72¡¡7.47¡¡7.46
6MO¡¡9.12¡¡6.76¡¡7.85¡¡7.61
9MO¡¡9.17¡¡6.85¡¡8.18¡¡7.81
1YR¡¡9.22¡¡6.94¡¡8.41¡¡7.97
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡5.73¡¡6.78¡¡6.51
1MO¡¡7.41¡¡7.75¡¡6.78
3MO¡¡8.54¡¡8.38¡¡7.24
6MO¡¡8.85¡¡8.70¡¡7.38
9MO¡¡9.18¡¡8.99¡¡7.51
1YR¡¡9.41¡¡9.23¡¡7.64
Åìµþ»þ´Ö16:31¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡½µÌÀ¤±¤âÃ»´ü¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¿å½à¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Ë°ìÏ¢¤Î¼çÍ×¹ñÀ¯ºö¶âÍøÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ã»´ü¥Ø¥Ã¥¸¼ûÍ×¤òÄã¸º¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£·¡óÁ°¸å¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£¶¡óÁ°¸å¤Ø¤ÈÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âº£Ç¯¤ÎºÇÄã¿å½àÉÕ¶á¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
