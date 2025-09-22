¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥«¥ó¥ß¥ó½Ð±é¡Ø¥Ð¥º¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ËºÆÃíÌÜ¡¡ABEMAÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ
¡¡woo!ah!¤Î¥¦¥è¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥º¥Ï¡¼¥È¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤¬¡¢9·î30Æü¤Þ¤Ç¡ÖABEMA¡×¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢25Æü¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡ÊVERIVERY¡Ë¤â½Ð±é¤·¡¢ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÅ·ºÍºî¶Ê²ÈÌò¤ò±é¤¸¤ë¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½·Ý½Ñ¹â¹»¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤òÉÁ¤¡¢³¬µé¡¢ÍßË¾¡¢°¦¡¢À®Ä¹¤Ê¤É²Ì´º¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÏÃ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¡È·ÝÇ½¹â¹»¡É¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥à¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïwoo!ah!¤Î¥¦¥è¥ó¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÈà½÷¤ÎSNS¤Ë¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤ë¤È°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÌ¾¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿»Ø1ËÜ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ëÈà½÷¤¬Í£°ì¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥´¥Ì±é¤¸¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¿ÈÄ¹¤â¹â¤¤¤Î¤Ë¼Âµ»¤Þ¤ÇÀ®ÀÓ1°Ì¤Î¥Á¥ã¡¦¥¹¥Ó¥ó¡£ËÜÅö¤Ë¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¤Ê¤É¤¤¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¤¥§¥¸¤¬½é¤á¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹¡¢¥µ¥¯¥»¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¸á¸å8»þ¤«¤éºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎºÂ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥ß¥ó¤¬¡¢Å·ºÍºî¶Ê²È¤Î¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥¸¥§Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥«¥ó¥ß¥ó´éÎÉ¤¹¤®¤Æ¾Â¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥ó¥ß¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¤¬»ä¤Î¿´¤Ë¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¿É¤¤¡×¡Ö¥«¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¥á¥í±éµ»¸«¤é¤ì¤Þ¤¹ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉSNS¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥ß¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥à¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¤ËÆ´¤ì¤ë¥«¥ó¡¦¥»¥ÊÌò¤ËICHILLIN¡Ç¤ÎE.JI¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÎý½¬À¸¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥Ò¥ç¥¯¤ÏGHOST9¤Î¥¤¡¦¥¸¥Ì¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
