ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡Ï¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤¢¤·¤¿¡ª¤¢¤·¤¿¡ª¡×¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤Çº£µ¨11ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à0¡¼2¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î22Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢¾¡¤¬2¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï¥×¥í½é¤ÎÃæ4Æü¤Ç7²ó2¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËºÇÀÜ¶á¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÄËº¨¤ÎÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡£º£µ¨11ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿¡ª¤¢¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹°ËÆ£¤¬¥×¥í½é¤ÎÃæ4Æü¤ÇÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£¥½¥È¤ËÀèÀ©¤Î13¹æ¥½¥í¤òµö¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢7²ó2¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¦²ÏÂ¼¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î·´»Ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¶µÜ¹¬¡¢ÌîÂ¼¡¢ÀÐ°æ¤¬3¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Îµß±ç¿Ø¤âÂª¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¡£º£µ¨11ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¤ÇÏ¢¾¡¤Ï2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï1¤Ä¸º¤ê¡¢6¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£