¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨ ÅÞ°÷¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤âÈ¯Á÷
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢10·î4Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±ÅÞ°÷¤é¤Ë¸þ¤±¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤âÈ¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÞ°÷¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æÈ¯Á÷
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¾®ÎÓ»á¡¢ÌÐÌÚ»á¡¢ÎÓ»á¡¢¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤ä³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÏÀÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ÈÆ±¿ô¤Î295É¼¤¬ÅÞ°÷¤é¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÞ°÷É¼¤ò¤É¤ì¤À¤±³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤ÎÁªµó¿Í¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó92Ëü¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ï10·î3Æü¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÆ±¤¸10·î4Æü¤Ë³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë