ÍÌ¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¡ÈÎø¿ÍÌ¤Ëþ¡É¤À¤Ã¤¿½÷À¡ÖÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡× ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¹Í»¡¤¬²áÇ®
¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£
9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¶Ú¥È¥ì½÷»Ò¤È¡È¶ØÃÇ¤Î´Ø·¸¡É¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¹Í»¡¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶Ú¥È¥ì¤ÇÃÏ¹ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡ÖÃË¤ÏÎ¢ÀÚ¤ë¤±¤É¶ÚÆù¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦VTR´ë²è¡£Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·ó¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎKANON¤µ¤ó¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¾Â¤Ã¤¿¡ÉÃÏ¹ö¤ÎÎø°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤¬ÀçÂæ¤Ç¾åµþ¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢²ÈÂ²¤âÍ§Ã£¤â¤ª¤é¤º¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡Ö1²óµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÀçÂæ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅìµþ¤Ë¡£
Èà¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¤Ç°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤«¤é¤Î¡Ö²¶¤¬¤¤¤ë¤«¤é¿É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÍê¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ËÈà½÷¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡£¤½¤³¤«¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿¦¶È¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡È²¿·Ï¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡É¤«¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÈëÌ©¤Ç¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤Î¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢Ìîµå¤È¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È±Ô¤¤¹Í»¡¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅÜÅó¤Î¼ÁÌä¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤¬¡Ö¥×¥í¤ÎÊý¡×¡Ö·ë¹½ÍÌ¾¡×¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Öµåµ»¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤¹¡Ëµåµ»¡Ä¡×¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¡©¡×¤È¤Þ¤¿¤â¹Í»¡¤¬²áÇ®¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÈà¤È¤Ï·ë¶É¡ÖÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¡£
¶Ã¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ì¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡ÄÁê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¥Ò¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£