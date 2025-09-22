Devil ANTHEM.が、新体制初となるフルアルバム『a story beyond』を10月22日にリリース。また、新アーティスト写真を公開した。

本情報は、9月21日に品川ステラボールにて開催された全編生演奏ワンマンライブ『#でび夏霞演奏会2025』にて発表されたもの。今作には、新体制になり配信リリースされた7曲に、未発表の新曲3曲が収録される。サウンドを彩るクリエイター陣には、阿坂亮平（ex Mr.ふぉるて）、PassCodeのサウンドプロデューサーとしても知られる平地孝次、そしてヤマモトショウといった面々が名を連ね、収録曲「Dive to Summer」ではCRYSTAL LAKEの田浦楽がドラマーで参加するなど、新たな音楽的な試みが続出する刺激的な作品集となっている。

あわせて、11月から今作を携えたグループの11周年を記念した全国ツアーを行うことも発表。本ツアーは6地方6公演となり、ファイナルは12月29日にKT Zepp Yokohamaでの開催が決定している。

アルバムとツアーのタイトルは共に『a story beyond』。“物語のその先へ”という意味と“beyond”という言葉に“今を超えていく”という意味を併せ持たせたこのタイトルは、2025年3月から新体制となり、何かと比べられることのある前体制に対して、あえて過去は過去、今は今として向き合うことを選択して、その上でこれまでを遥かに超えてより大きくなるというグループの意思の表明となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）