¥¢¥¯¥»¥ë¤¬£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë<6730.T>¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò£±£²£°²¯±ß¤«¤é£±£³£·²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£¹¡¥£·¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£±£°²¯±ß¤«¤é£±£³²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´¡¥£¹¡ó¸º¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£·²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£±£°²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£·¡¥£´¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£³£³±ß¤«¤é£´£¹±ß¡ÊÁ°´ü£´£µ±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¤Î¿·ÂæÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¸«ÄÌ¤·¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹£Ì£Ó£ÉµÚ¤Ó¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Î¥ê¥æー¥¹ÈæÎ¨¤¬¸«¹þ¤ß¤è¤êÄã²¼¤·ÈÎÇä¸Ä¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¸þ¤±¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹£Ì£Ó£É¤ÎÈÎÇä¤¬Åö½é·×²è¤Î£´£°Ëü¸Ä¤ò¾å²ó¤ëÌó£´£µËü¸Ä¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹£Ì£Ó£ÉµÚ¤Ó¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½ÉÊ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÍø±×²¡¤·¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¤Î¿·ÂæÇ¯´ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¸«ÄÌ¤·¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹£Ì£Ó£ÉµÚ¤Ó¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Î¥ê¥æー¥¹ÈæÎ¨¤¬¸«¹þ¤ß¤è¤êÄã²¼¤·ÈÎÇä¸Ä¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¸þ¤±¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹£Ì£Ó£É¤ÎÈÎÇä¤¬Åö½é·×²è¤Î£´£°Ëü¸Ä¤ò¾å²ó¤ëÌó£´£µËü¸Ä¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹£Ì£Ó£ÉµÚ¤Ó¥á¥â¥ê¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½ÉÊ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÍø±×²¡¤·¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS