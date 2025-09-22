»¨²»ºÇÂç95dB¥«¥Ã¥È¤ÇÄÌÏÃ¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë ¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÅÍÍ¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó Nothing¡ÖEar¡Ê3¡Ë¡×
¡¡Nothing Technology Japan¤Ï9·î25Æü11»þ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óEar¡Ê3¡Ë¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Önothing.tech¡×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2Ëü5800±ß¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¿·³«È¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»¨²»¤òºÇÂç95dB¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡µ¯Æ°¤ÏTALK¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¡£¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢ÆÈ¼«¥¢¥×¥êEssential Space¤¬¼«Æ°¤ÇÊ¸»ú¤ò½ñ¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤À¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡¢»°¤Ä¤ÎÁ´»Ø¸þÀ¥Þ¥¤¥¯¤È¡¢¹ü¤Î¿¶Æ°¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¥Ü¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¡£³Ü¤ä¼ªÆ»¤ÎÈùºÙ¤Ê¿¶Æ°¤òÅÅµ¤¿®¹æ¤ËÊÑ´¹¤·¤ÆÀµ³Î¤Ê²»À¼¤ò½¸²»¤¹¤ë¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¤â¤È¤Ë2000Ëü»þ´Ö°Ê¾å³Ø½¬¤·¤¿AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢É÷ÀÚ¤ê²»¤â25dB°Ê¾åÄã¸º¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢12mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£¿¶Æ°ÈÄ¤ò¥Ñ¥¿¡¼¥ó²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤è¤êÊü¼ÍÌÌÀÑ¤ò20¡ó³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£Äã²»¤ÏºÇÂç4¡Á6dB¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¹â²»¤ÏºÇÂç4dBÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Nothing¤é¤·¤¤¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ê³°´Ñ¤Ç¡¢¶âÂ°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆâÉô¹½Â¤¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î¥Ù¡¼¥¹ÉôÊ¬¤Ï¡¢100¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¡£ÀÜÃåºÞ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¶âÂ°¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÀÜ¹ç¤·¡¢27¤ÎÀºÌ©¤Ê¹©Äø¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤¿°ìÂÎÀ®·Á¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÂÎ¤È½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ÏIP54µ¬³Ê¤ÎËÉ¿åËÉ¿Ð»ÅÍÍ¤À¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï55mAh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£Ï¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏºÇÄ¹¤Ç10»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¡¼¥¹Ê»ÍÑ¤Ç38»þ´Ö¡£USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ë10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÄ¹10»þ´ÖºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÄÌ¿®µ¬³Ê¤ÏBluetooth5.4¡£¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»ÂÐ±þ¤ÎLDAC¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ê¤¬¤é¹â²»¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¡¼¥à¤äÆ°²è»ëÄ°¤ËÊØÍø¤Ê¡ÖÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡¼¥â¡¼¥É¡×¤âÅëºÜ¤·¡¢²»¤ÎÃÙ±ä¤ò120ms¡Ê¥ß¥êÉÃ¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢0.35mm¤Î¶ËÇö¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÅëºÜ¤·¡¢2024Ç¯È¯Çä¤ÎEar¤«¤é½ÐÎÏ¤¬15¡ó¡¢´¶ÅÙ¤¬20¡ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Android¡¢Windows¡¢iOS¤È¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÉ¸½à¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡üNothing¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃ ²»¼ÁÌÌ¤â¿Ê²½
