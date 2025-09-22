¡ÖÂè15²ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡õÃæ¸Å¥«¥á¥é·¡¤ê½Ð¤·»Ô¡×¤¬9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡¡
¡ÖÂè15²ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡õÃæ¸Å¥«¥á¥é·¡¤ê½Ð¤·»Ô¡×¤¬9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£´ü´Ö¤Ï10·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡£²ñ¾ì¤Ï¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡£
´õ¾¯¤Ê¥«¥á¥é¥Ü¥Ç¥£¤ä¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ì¾¸Å²°¥«¥á¥é¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¥á¥ó¥Ðー¥º¡ÊNCP¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡£
»²²Ã¼Ò¤Ï¡¢°¦¹¥Æ²¥«¥á¥é¡¢ÂçÄÍ¾¦²ñ¡¢¾ÇÅÀ¹©Ë¼¾¾¡¢¥Ï¥Ã¥È¥ê¥«¥á¥é¡¢¾¾²°¥«¥á¥é¡£
´ü´ÖÃæ¡¢9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÈÍâ28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥«¥á¥é·¡¤ê½Ð¤·»Ô¡×¤òÊ»ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
Âè15²ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡õÃæ¸Å¥«¥á¥é·¡¤ê½Ð¤·»Ô
³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～10·î29Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
10»þ00Ê¬～18»þ00Ê¬
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17»þ00Ê¬ÊÄ¾ì
³«ºÅ¾ì½ê
¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹ËÜ´Û7³¬ÂçºÅ»ö¾ì