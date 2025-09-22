¹õ¥Ù¥¹¥È¡ß¹õ¥¿¥ó¥¯¤Î¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡ªÀ¾Àîµ®¶µ¤ÈNCT¥æ¥¦¥¿¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÇ®¶¸¤ÎÀ¼Â³¡¹¡¡
NCT 127¤ÎYUTA¡Ê¥æ¥¦¥¿¡¿ÃæËÜÍªÂÀ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£À¾Àîµ®¶µ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①②À¾Àîµ®¶µ¤ÈNCT127¥æ¥¦¥¿¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È ④～⑥IMP.¤äIS:SUE¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È⑦⑧¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù¤Ç¤Î¥æ¥¦¥¿
¢£NCT¥æ¥¦¥¿¤¬À¾Àîµ®¶µ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Íê¤â¤·¤¤·»µ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥æ¥¦¥¿¤Ï21Æü¤Ë¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô±¨´ÝÈ¾Åç¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡Ù¤Î¡ÖÍë¿ÀSTAGE¡×¤Ë½Ð±é¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¥æ¥¦¥¿¤Ï¡Ö#¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹ 2025¡¡ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¥°¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÀ¾Àî¤È¡¢¥Ôー¥¹¤¹¤ë¥æ¥¦¥¿¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¥æ¥¦¥¿¤Ï¸ª¾å¤Þ¤Ç¤Î¶âÈ±¤ò¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¡¢¹õ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ËÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¢¤ë¥Á¥§ー¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¤¿¥í¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢²°³°¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2～4ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥§¥¹¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ë¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë²Ö²Ð¤Ë¡¢´¿À¼¤È¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¤Î³Ý¤±À¼¤¬¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥æ¥¦¥¿¤Ï¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤Þ¤¿Íê¤â¤·¤¤·»µ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥§¥¹½é¿´¼Ô¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÔµ¡Ãæ¤Î¿©»ö¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢À¾Àî¤È¥æ¥¦¥¿¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡È·»µ®¡É´¶¤¢¤ëÀ¾Àî¤È¡ÈÄï¡É´¶Éº¤¦¥æ¥¦¥¿¤ÎÏÂ¤ä¤«¥àー¥É2¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀ¾Àî¤µ¤ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥æ¥¦¥¿¤¯¤ó¤¬Äï¥âー¥É¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ç¥Ó¥åー¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤à³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥½¥í¥Ä¥¢ー¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£YUTA¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥í¥Ã¥¯ ¥Õ¥§¥¹ 2025¡Ù¤ÇIMP.¡¢IS:SUE¤ÈµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
Â¾¤Ë¤âÆ±¤¸¤¯¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿IMP.¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Î¾¥°¥ëー¥×¤ÎSNS¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×IS:SUE ¡Ê¥¤¥Ã¥·¥å¡Ë¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬NCT¤ÎÆüËÜ¸ø¼°SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥í¥Ã¥¥ó¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¤Ïí÷¤·¤µ°î¤ì¤ëÇò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎYUTA
¤Ê¤ª¡¢Á°Æü¤Î9·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¡¦ÁÉ²æ¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¥æ¥¦¥¿¡£¥æ¥¦¥¿¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤ËÇò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤¬âÁ¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£5ËçÌÜ¤«¤é¤Î¹õ¤Î¥·¥çー¥È¾æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ë¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥¦¥£¥ó¥¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤¹¤ë¥æ¥¦¥¿¤Î»Ñ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥¦¥¿¤ÎÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤Ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢ÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¥æ¥¦¥¿¤Ë´üÂÔ
2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥æ¥¦¥¿¡£º£¸å¤Ï¡¢10·î2Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë10ÅÔ»Ô13¸ø±é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢ー¡ØYUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë10·î26Æü¤Ë¤Ï1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERSONA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£