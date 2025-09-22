

9月第3週の上昇率ランキングの2位には前週と同じくわが国および新興国を含む世界の暗号資産に関連するビジネスを行う企業に投資する「暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）」が入りました。



下落ランキング上位3ファンドは日本株ファンドであり、主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「未来の光日本小型株式ファンド（未来の光）」は2700円、2位の「ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）」は1000円、3位の「日本連続増配成長株オープン」は1030円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +11.01％ テーマレバレッジＥＶ２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 +10.70％ 暗号資産関連株式ファンド（シークレット・コード）

運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ



3位 +9.22％ ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＡＴＭＸ＋

運用会社:大和アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -18.21％ 未来の光日本小型株式ファンド（未来の光）

運用会社:カレラアセットマネジメント



2位 -9.87％ ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）

運用会社:ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



3位 -9.87％ 日本連続増配成長株オープン

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



株探ニュース

