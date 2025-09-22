ONE LOVE ONE HEARTが、本日9月22日に新曲「春雷フライト」を配信リリースした。

本楽曲はBSフジ・FODにて9月21日(日)24時より放送・独占配信スタートした、『タクミくんシリーズ -Drama-』の主題歌。ドラマのための書き下ろし作となっており、恋が始まる衝撃や新たな出会いを “春雷”というワードで表現した。爽やかなメロディと文学的な美しい歌詞が特徴的なラブソングに仕上がっている。

『タクミくんシリーズ』は1992年の刊⾏開始以来、累計500万部を超える人気BL小説。ドラマ化にあたっては主人公・葉山託生（通称:タクミ）をM!LKの塩粼太智が演じる。タクミの恋人・崎義一（通称:ギイ）を演じるのは、ミュージカル『刀剣乱舞』の山姥切国広役や『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』の四十物十四役で人気を博す加藤大悟。さらにONE LOVE ONE HEARTの相原一心も真行寺兼満役で出演している。

ONE LOVE ONE HEARTは来年1月12日に自身最大規模の豊洲PITでのワンマンライブ開催が決定している。チケットは1部ソールドアウトし、2部も残り僅かとのこと。

「春雷フライト」

2025年9月22日 配信スタート

https://avex.lnk.to/loveone_shunrai

『タクミくんシリーズ -Drama-』主題歌

『タクミくんシリーズ -Drama-』

BS フジ:2025/9/21(日)24 時~(毎週各1話放送)

FOD:2025/9/21(日)24 時~(毎週各1話配信)

※TVer 配信あり 話数形態:全 6 話(約 25 分/話)

キャスト:塩粼太智 加藤大悟

山下永玖 相原一心 世古口凌 祐楽 柊太朗 宮本龍之介

桜木雅哉 松原康太郎 冨田侑暉 明石陸(SEVENIC) 原田旺慈(SEVENIC) 岩元雅希

原作:ごとうしのぶ(「若きギイくんへの悩み」「June Pride-6月の自尊心-」「決心」「満月」/角川ルビー文庫刊)

原作イラスト:おおや和美

監督 編集:横井健司

脚本:金杉弘子

制作プロダクション:ビデオプランニング

製作:「タクミくんシリーズ」製作委員会

(カルチュア・エンタテインメント ポニーキャニオン ビデオプランニング ビーエスフジ)

©2025 ごとうしのぶ/KADOKAWA・「タクミくんシリーズ」製作委員会

公式サイト: https://www.culture-pub.jp/takumi-drama/

公式 X・Instagram: @takumi_drama

＜ONE LOVE ONE HEART Oneman Live 2026 “Bloom of LOVE”＞

2026年1月12日(月・祝)東京・豊洲PIT

1部 14:30開場 / 15:30開演

2部 18:00開場 / 19:00開演 詳細はこちらから

https://oneloveoneheart.jp/news/news-5000/