¡¡9·î22Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï202ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï112ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï74ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï54ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬30ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï20ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï70±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î22Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <7037>¡¡¥Æ¥Î¡¥£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 1063¡¡ +306¡Ê +40.4%¡Ë
2°Ì <6730>¡¡¥¢¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1397¡¡ +161¡Ê +13.0%¡Ë
3°Ì <4918>¡¡¥¢¥¤¥Óー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡382¡¡¡¡+43¡Ê +12.7%¡Ë
4°Ì <4586>¡¡¥á¥É¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡116.2¡¡ +9.2¡Ê¡¡+8.6%¡Ë
5°Ì <6070>¡¡¥¥ã¥ê¥¢£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡ 2600¡¡ +201¡Ê¡¡+8.4%¡Ë
6°Ì <6574>¡¡¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡249¡¡¡¡+13¡Ê¡¡+5.5%¡Ë
7°Ì <9082>¡¡ÂçÏÂ¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2088¡¡ +103¡Ê¡¡+5.2%¡Ë
8°Ì <6794>¡¡¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡¡¡¡¡¡ 2442.2 +119.2¡Ê¡¡+5.1%¡Ë
9°Ì <9171>¡¡·ªÎÓÁ¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1510¡¡¡¡+70¡Ê¡¡+4.9%¡Ë
10°Ì <6089>¡¡¥¦¥£¥ë£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1036¡¡¡¡+47¡Ê¡¡+4.8%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4766>¡¡¥Ôー¥¨¥¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡200¡¡¡¡-77¡Ê -27.8%¡Ë
2°Ì <6203>¡¡ËÏÂ¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1239¡¡ -120¡Ê¡¡-8.8%¡Ë
3°Ì <8918>¡¡¥é¥ó¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9.5¡¡ -0.5¡Ê¡¡-5.0%¡Ë
4°Ì <4265>¡¡£É£Ç£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡554¡¡¡¡-17¡Ê¡¡-3.0%¡Ë
5°Ì <5817>¡¡£Ê£Í£Á£Ã£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡462.1¡¡-13.9¡Ê¡¡-2.9%¡Ë
6°Ì <7527>¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥Õ¡¡¡¡¡¡ 87.5¡¡ -2.5¡Ê¡¡-2.8%¡Ë
7°Ì <2743>¡¡¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡164.6¡¡ -4.4¡Ê¡¡-2.6%¡Ë
8°Ì <8801>¡¡»°°æÉÔ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1550.6¡¡-37.9¡Ê¡¡-2.4%¡Ë
9°Ì <3672>¡¡¥ª¥ë¥È£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 83¡¡¡¡ -2¡Ê¡¡-2.4%¡Ë
10°Ì <8848>¡¡¥ì¥ª¥Ñ¥ì¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡771.7¡¡-14.3¡Ê¡¡-1.8%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8233>¡¡¹âÅç²°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1716¡¡+71.5¡Ê¡¡+4.3%¡Ë
2°Ì <6981>¡¡Â¼ÅÄÀ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2855¡¡+49.0¡Ê¡¡+1.7%¡Ë
3°Ì <8031>¡¡»°°æÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3809.9¡¡+35.9¡Ê¡¡+1.0%¡Ë
4°Ì <6920>¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡21350¡¡ +155¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
5°Ì <6762>¡¡£Ô£Ä£Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2190.4¡¡+14.4¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
6°Ì <6976>¡¡ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3469¡¡+21.0¡Ê¡¡+0.6%¡Ë
7°Ì <4503>¡¡¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1681¡¡ +9.0¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
8°Ì <6701>¡¡£Î£Å£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4700¡¡¡¡+25¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
9°Ì <8267>¡¡¥¤¥ª¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1789.4¡¡ +9.4¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
10°Ì <8058>¡¡»°É©¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3616.9¡¡+16.9¡Ê¡¡+0.5%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8801>¡¡»°°æÉÔ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1550.6¡¡-37.9¡Ê¡¡-2.4%¡Ë
2°Ì <9983>¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡46200¡¡ -400¡Ê¡¡-0.9%¡Ë
3°Ì <6752>¡¡¥Ñ¥Ê£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 1611.4¡¡ -8.1¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
4°Ì <4506>¡¡½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡ 1664.3¡¡ -7.7¡Ê¡¡-0.5%¡Ë
5°Ì <6988>¡¡ÆüÅìÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3497.5¡¡-15.5¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
6°Ì <3402>¡¡Åì¥ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡965.9¡¡ -3.9¡Ê¡¡-0.4%¡Ë
7°Ì <4063>¡¡¿®±Û²½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4700.1¡¡-13.9¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
8°Ì <9501>¡¡ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡658¡¡ -1.9¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
9°Ì <8591>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 3966¡¡¡¡-11¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
10°Ì <7453>¡¡ÎÉÉÊ·×²è¡¡¡¡¡¡¡¡ 2970.1¡¡ -7.9¡Ê¡¡-0.3%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹