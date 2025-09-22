¡Ö¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¿´ÇÛ¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤â»ØÅ¦¡Ä¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈÊÂ¹Ô¤Ç¤Î¡ÈÆ¯¤¤¹¤®¡ÉÌäÂê¤¬ÊªµÄ
¡¡9·î22Æü¡¢TBS¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¤¬¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÏ¢Æü¶Ð¤á¾å¤²¤¿¤¿¤á¡¢ÌÀÆü¤Þ¤Ç¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¤é¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹¾Æ£¡£Ï¢Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢·î¡¦²Ð¡¦¿å¤Ï¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡¢ÌÚ¡¦¶â¤Ï¡ØTHE TIME,¡Ù¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¸áÁ°¤È¸á¸å¤ÎÉô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¾Æ£¥¢¥Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ç¤º¤Ã¤Ñ¤ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·Â³¤±¤ë¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â¡¢»þ´ÖÄ´À°¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤¤Ã¤Á¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Âç²ñ¤Î±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡õTEAM¤ÎK¤µ¤ó¤Ï¡¢22Æü¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¡¢¡ØºÇ½é¤Î3Æü¤È¤«¡¢¤Û¤Ü¿²¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¹¾Æ£¥¢¥Ê¤Î¾ì¹ç¡¢À¤³¦Î¦¾å³«»ÏÁ°¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤¸¤Ä¤Ë10Ï¢¶Ð°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£X¤Ç¤Ï¡¢¹¾Æ£¥¢¥Ê¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔTBS¤Ï¹¾Æ£¥¢¥Ê¤ËÍê¤ê¤¹¤®¡Ä¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤é¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤óÆü¥Æ¥ì¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡ÄÆ¯¤¤¹¤®¡Ä¡Õ
¡ÔÀ¤³¦Î¦¾å¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¹¾Æ£¥¢¥Ê¤¬Æ¯¤¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤½¤Á¤é¤¬¤â¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È½Ð¤Æ¤ë¡£¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿ÌÀÆüÁáÄ«¤Ï¡¢»ä¤ÎÂç¹¥¤¤ÊTHE TIME¤¸¤ã¤ó¡© ¤³¤ì°Ê³°¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤ó¤Î¤«¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤éCDTV¤Ç¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡© º£Î¦¾å¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ¹»þ´Ö¸«¤ë¤¸¤ã¤ó¡©ÀäÂÐ¤Û¤Ü¿²¤Æ¤Ê¤¤¤«¶É¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤À¤è¤Í¡©¿´ÇÛ¤À¤è¡Õ
¡¡¹¾Æ£¥¢¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤ÈÊÂ¤Ö¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤¬¿´ÇÛ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¸½ºßÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØTHE TIME,¡ÙÌÚ¶â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤â¡¢¤â¤È¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯¤ËÇÐÍ¥¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¤µ¤ó¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È·üÇ°¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡Ø½÷ÀÈÇ¡¦°Â½»¿Â°ìÏº¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï²ÝÄ¹ÁêÅö¿¦¤Ë¾º¿Ê¡£¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¤Ç¤â»Ê²ñ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢TBS¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â¿Ë»¤¬¤¿¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¤Ï¡Ø¤ä¤Ä¤ìÊý¤¬¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢½Ð±é»þ´Ö¤ÎÄ´À°¤ä·î²Ð¤òµÙ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÉÂ¦¤Ë¤â°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ªµÙ¤ß¤Ë¤·¤¿¤Ã¤ÆÈãÈ½¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£