¡È¸µ¡¦¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤ÎÉ×¡É¤¬¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê»Ñ¤Ç¡È¥Ë¥Á¥¢¥µ¡É¤ËÅÐ¾ì¡¢¹¤¬¤ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ä°Ö¼ÕÎÁ1²¯±ßÊóÆ»¸å¤Î¡ÈÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¡É¤È¤Ï
¡¡9·î21Æü¡¢ÆüÍËÄ«¤Î»Ò¶¡¸þ¤±¿Íµ¤ÏÈ¡È¥Ë¥Á¥¢¥µ¡É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢Ë½¿ÀÎµµ·¡Ê¿ÀÅÄÀ»»Ê¡Ë¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëË½¿ÀÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹¡¦ÎµÅÐÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤È¤Î13ºÐÇ¯¤Îº¹º§¤«¤é¤ÎÉÔÎÑ¤ÇÎ¥º§¡¢1²¯±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁÊóÆ»¤Ê¤É¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿ÂçÀ¡¸Ìé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡59ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀ¡¤Ï¡¢ÇòÈ±¤Ë¥Ò¥²¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê±¡Ä¹Ìò¤ò¹¥±é¡£¤¹¤Ã¤«¤ê½Â¤¤ÇÐÍ¥¤Ø¤È¥¥ã¥é¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÀ¡¤µ¤ó¤Ï¸µ¡¹¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¸òºÝ¤Ø»ê¤ê¡¢1989Ç¯¤ËÅÅ·â·ëº§¡£Åö»þ¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï37ºÐ¡¢ÂçÀ¡¤µ¤ó¤Ï24ºÐ¤Î13ºÐº¹¡£Ç¯¤Îº¹º§¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¡¢¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2000Ç¯¤ËÂçÀ¡¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÎ¥º§¡£Åö»þ¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÏÂçÁû¤®¤Ç¤·¤¿¡£Î¥º§»þ¡¢¾®Ìø¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ËÅ°¤¹¤ë¡Ù¤«¡Ø1²¯±ß¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¡Ù¤«¤Î2Âò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿ÂçÀ¡¤µ¤ó¤Ï°Ö¼ÕÎÁ¤òÁªÂò¤·¡¢6Ç¯¤Ç»ÙÊ§¤¤½ª¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡È¥Á¥ã¥éÃË¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿Í¥¥ã¥é¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÂçÀ¡¤À¤¬¡¢º£¤ä¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤ÎÌò¼Ô¡£X¤Ç¤Ï¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡Ôº£Æü¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¸«¤Æ¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¿¤éÂçÀ¡¸Ìé¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¤¨¡¢ÂçÀ¡¸Ìé¤Ã¤Æº£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡©¡Õ
¡Ô¤É¤ì¤À¤±²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¿Í¡×¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡¢ÂçÀ¡¸Ìé¤Ï¡Õ
¡ÔÂçÀ¡¸Ìéº£¤Î¥Ó¥¸¥å¤Î¤¬¤¨¤¨¤ä¤ó¡£Èþ·Á¤¹¤®¤Ê¤¤Ç¯Áê±þ¤Î¤ª¤¸¤µ¤óÇÐÍ¥ÀäÂÐ¤¤¤¤¡Õ
¡¡¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÇò°á»Ñ¤Ç±¡Æâ¤òÎý¤êÊâ¤¯¥Ñ¥í¥Ç¥£¤âÈäÏª¡£½Å¸ü¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö·ëº§Åö»þ¡¢Âç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¾®Ìø¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌµÌ¾¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿ÂçÀ¡¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È³Êº¹º§¡É¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏËÜÊª¤Ç¤·¤¿¡£À¼Í¥¤äÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î²¬Àé³¨¤µ¤ó¤ÈºÆº§¡£º£²ó¤Î½Ð±é¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¤ªÁû¤¬¤»ÃË¡É¤ÏºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£