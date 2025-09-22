ＪＲＡは２２日、都内の本部で定例会見を行った。今年が２年目となった暑熱対策の競走時間帯の拡大に対しては、植木常務理事が参考資料として熱中症と診断された頭数を挙げ、「６月から８月までの熱中症の診断頭数は、本年度が合計で２６頭。やや８月が多かったという結果でした。昨年が３５頭でその前の年の２３年が４６頭でした。これは暑さと正比例にあるのかは定かではないが、少なくとも熱中症と診断された頭数は減少傾向にあります」と説明した。

今後については「競走時間帯の拡大施策自体はＷＢＧＴ値（暑さ指数）や熱中症の診断頭数のデータを見ましても、確実に人馬の安全確保に必要なものと考えておりますが、開催運営に必要な人員確保という点では非常に厳しい状況であることから、どうしたら改善できるのかという検討、検証を現在、進めているところです」と状況を伝え、「加えまして、今後、さらに暑くなるのではないかということを考慮いたしますと、拡大期間の設定だけではなく、下見所の周回時間のさらなる短縮の余地が、実施期間を含めてどこまであるのか。それから、最悪のケースの想定となりますが、競走を取りやめる基準をどこまで策定できるのか、これはいったん競走をストップさせた場合、同じ日に競走を再開させる条件をどうすればいいのかというのと重なってくるのですが、こういったことがどこまでできるのか、ということでのフォーカス的、一体的な取り組みが必要となります」と語った。