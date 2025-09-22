ÂçÁêËÐ¡¡¹ë¥Î»³¡õ°¤±ê¤¬½éÆü¤«¤é£¹Ï¢ÇÔ¤Î°Ì´¡¡±ó¤¤½éÆü¡¡¹ë¥Î»³¤ÏÅÚÉ¶²¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È·ãÆÍ¢ª¤Ü¤¦¤¼¤ó¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£¹ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¹ë¥Î»³¤¬°ì»³ËÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢ÇòÀ±Ìµ¤·¤Î£¹Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á²ñ¤¤¤«¤é·ã¤·¤¯°ì»³ËÜ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢ÎÏ¤Ê¤¯ÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¥²¥¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤Ü¤¦¤¼¤ó¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÆ°¤±¤º¡£¤Ê¤«¤Ê¤«½éÆü¤¬½Ð¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ë¥Î»³¤ÏÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢À¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¤Çº£¾ì½ê¤Ë½Ð¾ì¡££¹Ï¢ÇÔ¤Ï½½Î¾¾º¿Ê¸å¡¢½é¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿°¤±ê¤â°ÂÀÄ¶Ó¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ½éÆü¤«¤éÄËº¨¤Î£¹Ï¢ÇÔ¡£ÅÚÉ¶¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£