テレビ大阪「大阪おっさんぽ」が２０日、放送され、俳優の高橋克実（６４）と橋下徹弁護士（５６）がゲスト出演し、梅田のデパ地下などをめぐった。

高橋は４９歳だった２０１１年１月、１４歳年下の一般女性（当時３５）と再婚。５１歳だった１２年９月２５日に第１子長男（１２）が誕生しており「上が中１で、下が小４です。５０の時？の子です、５１かな」と説明した。

「うち、カミさんが大阪の難波（出身）なんで。府立体育館の脇に（実家が）」と明かし、「今日も（ロケの後）僕は１泊して（東京に）帰ります、カミさんの実家に。カミさんも子供もいないんですけど。撮影とかで京都に来ても時間あったら難波（の実家）に寄ります」「（居心地）悪くないんです。（妻子が）いなくても平気で泊まってられるんです、何日も」と笑顔で明かし、驚かせた。

１８歳で新潟県三条市から上京。「『予備校行く』って出てきたんですけど。（実家の）金物屋を継ぐのを何とか回避しようと。そこから予備校２年行って、終わりですよ」と実家からは当時、勘当状態だったことを苦笑いで告白。「（俳優で）食べていけるようになったのって……、『ショムニ』ってドラマ出たのが３６（歳）なんですけど、あの時もバイトしてました」と明かすと、ＭＣのメッセンジャー・黒田有は「え〜っ？！」と仰天。高橋は「３８（歳）まで（バイト）してました。あの（ショムニの）後も」と照れ笑いしていた。

「ショムニ」は１９９８年にフジテレビ系で放送され、のちに映画化もされ、大ヒットシリーズとなった。