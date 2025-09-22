µþ²¦Àþ¡¡ºù¾å¿å±Ø¡Á¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ±Ø¤Ç2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ÀþÏ©¤òÊâ¤¤¤ÆºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë°ÜÆ°¤â¡¡ÀþÏ©ÀÚ¤êÂØ¤¨ÁõÃÖ¤¬¸Î¾ã
µþ²¦Àþ¤Ï¡¢ÀþÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÁõÃÖ¤¬¸Î¾ã¤·¤¿±Æ¶Á¤Çºù¾å¿å±Ø¤È¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢°ìÉô¤Î¾èµÒ¤¬ÀþÏ©¤òÊâ¤¤¤ÆºÇ´ó¤ê±Ø¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀþÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÁõÃÖ¤¬¸Î¾ã¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å3»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é¤ª¤è¤½2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµþ²¦Àþ¤Îºù¾å¿å±Ø¤È¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å5»þ3Ê¬¤ËÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ëü4000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£