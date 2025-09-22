TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©ÀîºêÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤Î½÷À­¤¬ÏÓ¤ËÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ï¿ôÊ¬Á°¤Ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ºÝ¡¢Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿³¤ÊÆ°¤­¤ò¤·¤¿¤¿¤áÄÉÀ×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ï»ö¸Î¸½¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉÀ×Ãæ¤Ï2¿Í¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬1¿Í¤·¤«¾è¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬ÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤­¤Î¿ÍÊª¤È°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏÆ¨¤²¤¿¿ÍÊª¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£