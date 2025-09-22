½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤ë 34ºÐÃË¤òÂáÊá µÜºê¡¦¿·ÉÙÄ®
¡¡µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Î½»Âð¤Ç½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë34ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷À¤¬µ¢Âð¤·¤¿²È¤ÎÃæ¤ËÍÆµ¿¼Ô¤¬¤¤¤Æ»É¤µ¤ì¤ë
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿·ÉÙÄ®¤Î½»Âð¤Ç30Âå¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ¢Éô¤ò2¥«½ê¡¢±¦¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò1¥«½ê»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¸½ºß¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï22Æü¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃÝ²¼À¿ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÃÝ²¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¤¤¤Æ»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶§´ï¤Ï¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÃÝ²¼ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¡¢»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë