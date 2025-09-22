¡Ú°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦HIRO¡Û¡¡¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â3ËÜÆþ¤ë¡×¡¡°¦¼Ö¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥Ó¡¼¥Î¡×¤ò¥«¥¹¥¿¥à¡¡¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥é¥Ã¥¯¤òÁõÃå
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎHIRO¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥Ó¡¼¥Î¡×¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥é¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HERO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥é¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öº£¤Ï¼ê»ý¤Á¤Î¹©¶ñ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ð¥¤¥¯²°¤µ¤ó¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥é¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â£³ËÜÆþ¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¹õ¤¤¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬3ËÜº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥Ü¥ë¥È¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¤¤¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¼ýÇ¼ÉôÊ¬¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆHIRO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥ì¤Ç²÷Å¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼Çã¤¤Êª¤È¥×¥Á¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¹Ô¤±¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¾®Î¹¹Ô¤ËÊØÍø¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
HIRO¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤³¤Î°¦¼Ö¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥Ó¡¼¥Î¡×¤ò¼«¤éÅÉÁõ¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û