¼«Ì±ÁíºÛÁª¹ð¼¨¡¡5¿Í¤ÎÁè¤¤¡Äº£¸å¤ÏÁ´¹ñ3¥«½ê¤Ç±éÀâ²ñ¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤äÅÞ°÷¤ÎÂç¤­¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë

5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¤¹¤¬¡¢22Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î4Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤Æ12Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤Î³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÆ°¤¤ä±éÀâ²ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¼ãÅÄÉôÍÚµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÁªµóÀï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢¸õÊä¼Ô5¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÄ«¤«¤éÉ¬¾¡µ§´ê¤ä½Ð¿Ø¼°¡¢¤½¤·¤Æ±éÀâ²ñ¤ËÎ×¤à¤Ê¤É¹²¤¿¤À¤·¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ¤«¤é¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇÎ©¸õÊä¿äÁ¦¤Î¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÏÀÀï¤äºÂÀÊ¤Î½çÈÖ¤¬¤¯¤¸°ú¤¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÏÀÀï¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÀïÎ¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á½çÈÖ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ÈÖ¤¬¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢2ÈÖ¤¬ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡¢3ÈÖ¤¬ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¢4ÈÖ¤Ë¤Ï¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢5ÈÖ¤¬¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¤³¤Î¸å¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿Ø±Ä¤Î½Ð¿Ø¼°¤ËÎ×¤ß¡¢·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î¿ô¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
FNN¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®ÎÓ»á¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏµÄ°÷¤ÈÈë½ñ¤Ê¤É¤ÎÂåÍý½ÐÀÊ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢38¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤âÂåÍý½ÐÀÊ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢30¿Í¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÓ»á¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÌó55¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤âÂåÍý¤ò´Þ¤áÌó30¿Í¡£
¤½¤·¤Æ¾®Àô»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢ÂåÍý¤ò´Þ¤á92¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï¡¢Á°²ó³ÍÆÀ¤·¤¿µÄ°÷É¼¤Î75¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é¤Ï¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤Î±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¸õÊä¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
Ãæ´ÖÁØ¤ä¸½ÌòÀ¤Âå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸å²¡¤·¤¹¤ëÀÇÀ©²þ³×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¾å¸Â¤òÀß¤±¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄêÎ¨¸ºÀÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡§
ÃÏÊý¤¬ÃÏ°è¤´¤È¤Î²ÝÂê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ëÀ¸³è»Ù±çÆÃÊÌÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡¢¤³¤ì¤òÁÏÀß¤·¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡§
¤³¤Î¹ñ¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ò1¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤òÄêÃå¤ò¤µ¤»¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁêÁê¡§
ÆüËÜ¤òº£°ìÅÙ¡¢ÀöÂõ¤·¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¡¢¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ÆÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡§
Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÃúÇ«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤Î¤¢¤ë¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡¢10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÁíºÛÁª¤ò½ä¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡©
¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï22Æü¤«¤éÁáÂ®¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥Ï¥·¥´¤·¡¢½ËÆü¤Î23Æü¤Ï¸áÁ°10»þ¤«¤é¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤«¤é¤Ï¸ø³«Æ¤ÏÀ²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¸å¤ÏÁ´¹ñ3¥«½ê¤Ç±éÀâ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤äÅÞ°÷¤ÎÂç¤¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Æ¸õÊä¤ÎÀ¯ºö¤ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£