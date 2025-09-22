Netflix映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』『フランケンシュタイン』『ジェイ・ケリー』先行劇場公開決定＆予告解禁
Netflix映画3作品『ハウス・オブ・ダイナマイト』、『フランケンシュタイン』、『ジェイ・ケリー』が、Netflix配信に先行し、一部劇場にて公開されることが決定。公開日、公開劇場、劇場公開日入りポスター、予告映像が解禁された。
【動画】イドリス・エルバ、レベッカ・ファーガソン主演、Netflix映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』予告映像
10月10日からイドリス・エルバ、レベッカ・ファーガソン主演による核戦争の危機に瀕した国家を率いる政府関係者たちの姿を描く政治スリラー『ハウス・オブ・ダイナマイト』が先行公開。
本作は、『デトロイト』キャスリン・ビグロー監督の8年ぶりの新作。1発の出所不明のミサイルが米国に向けて発射された。一体誰が発射したのか、そしてどう対応するべきか…。今、時間との闘いが始まる。
合衆国大統領を演じるのは、2016年の全米映画俳優組合賞（SAG賞）で助演男優賞（『ビースト・オブ・ノー・ネーション』）とテレビ映画・ミニシリーズ部門賞（『刑事ジョン・ルーサー』）を受賞したイドリス・エルバ。大佐役は、『ミッション：インポッシブル』シリーズで主要キャラクターを演じるレベッカ・ファーガソンが務める。
10月24日からはオスカー・アイザックを主演に迎え、アカデミー賞受賞監督ギレルモ・デル・トロがメアリー・シェリーの不朽の名作を映像化した『フランケンシュタイン』が公開。
天才だが傲慢な科学者ヴィクター・フランケンシュタインが禁断の実験によって生み出したのは怪物だった。やがて、ヴィクターと悲劇を背負った怪物は破滅への道をたどることに…。生と死を描き、人間としての意味や、愛を渇望し理解を求めることの意味を問う壮大なドラマだ。
科学者ヴィクター・フランケンシュタインを演じるのは、ゴールデングローブ賞受賞俳優のオスカー・アイザック。そして、彼が生み出した恐ろしい怪物を英国アカデミー賞ノミネート俳優のジェイコブ・エロルディが演じる。
そして11月21日からジョージ・クルーニーとアダム・サンドラーが共演するノア・バームバック最新作『ジェイ・ケリー』が劇場公開。
アカデミー賞ノミネートのノア・バームバックが手がける本作は、有名な映画俳優のジェイ・ケリー（ジョージ・クルーニー）と、彼に献身的なマネージャーのロン（アダム・サンドラー）の物語。二人は慌ただしくヨーロッパを巡る旅に出ることになり、それが思いがけずそれぞれの人生を振り返る奥深い旅路となる。その道中、二人は自分たちが下してきた数々の決断や、大切な人たちとの関係、そして自分たちが残していく遺産と向き合うことになる。
『フランシス・ハ』、『マリッジ・ストーリー』などの話題作を手掛けるノア・バームバック監督最新作。映画業界で活躍する主人公の苦悩を、ユーモアを交えて描き出すコメディドラマだ。
Netflix映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』は一部劇場にて10月10日より公開、Netflixにて10月24日より独占配信。『フランケンシュタイン』は一部劇場にて10月24日より公開。Netflixにて11月7日より独占配信。『ジェイ・ケリー』は一部劇場にて11月21日より公開、Netflixにて12月5より独占配信。
