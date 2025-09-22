日向坂46・河田陽菜、2nd写真集発売記念YouTube生配信決定！ 麦わら帽子×“ビキニ”の特典ポスターカット解禁
2nd写真集（タイトル未定）を発売する、日向坂46の河田陽菜が、9月25日20時頃より、YouTube「日向坂ちゃんねる」にて写真集発売記念生配信を行うことが決定。併せて、Sony Music Shop予約購入特典ポスターカットが解禁された。
【写真】芝生の上でビキニ姿に！ Sony Music Shop予約購入特典ポスターカット
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
本著をSony Music Shopで予約購入すると、「限定ポスター」と「幸せのおすそ分け！おまじないカード」が限定特典として付く。ダブル特典は、9月25日のみのSony Music Shop限定（9月25日0時から23時59分まで販売）となる。
今回解禁されたのは、写真集未収録となる特典のB3サイズ折り目なしポスターのカット。
デンマークの首都・コペンハーゲンから少しドライブしたメルヘンな島、メン島でのピクニックショット。日本とは違い、芝生の上でビキニ姿で寝転んで日光浴をするのがスタンダードな現地のカルチャーに「照れますね」とはにかみながらも気持ちよさそうに過ごす彼女がキュートな笑顔を見せている。麦わら帽子もアクセントになった宝物のような一枚だ。
ポスターに加えてダブル特典としてつく特製おまじないカードは、河田が幸せの国と言われるデンマークでチャージしたハッピーパワーをおすそ分けする写真集未収録カットとなる。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）は竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
【写真】芝生の上でビキニ姿に！ Sony Music Shop予約購入特典ポスターカット
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
今回解禁されたのは、写真集未収録となる特典のB3サイズ折り目なしポスターのカット。
デンマークの首都・コペンハーゲンから少しドライブしたメルヘンな島、メン島でのピクニックショット。日本とは違い、芝生の上でビキニ姿で寝転んで日光浴をするのがスタンダードな現地のカルチャーに「照れますね」とはにかみながらも気持ちよさそうに過ごす彼女がキュートな笑顔を見せている。麦わら帽子もアクセントになった宝物のような一枚だ。
ポスターに加えてダブル特典としてつく特製おまじないカードは、河田が幸せの国と言われるデンマークでチャージしたハッピーパワーをおすそ分けする写真集未収録カットとなる。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集（タイトル未定）は竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。