妻夫木聡、目黒蓮、波瑠、川栄李奈、夏帆、竹内涼真ら豪華メンバーが10.4『オールスター感謝祭′25秋』に集結！
10月4日18時30分から放送される『オールスター感謝祭’25秋』（TBS系）に、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真が出演することが決定した。
【写真】日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら豪華キャスト勢ぞろいのポスター解禁 初回は10.12
今田耕司と島崎和歌子がMCを務める本番組。このたび、10月スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、サーヤほか、豪華俳優陣の参戦が決定した。さまざまな企画に挑む俳優陣の貴重な姿は必見だ。
さらに今回も、抽選で豪華賞品が当たる視聴者参加型の“dボタン生クイズバトル”が開催。前回同様、スマホから出演者と同じクイズに参加可能だ。
『オールスター感謝祭’25秋』は、TBS系にて10月4日18時30分放送。
