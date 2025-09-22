『オールスター感謝祭'25秋』に出演する（上段左から）波瑠、妻夫木聡、夏帆、（下段左から）川栄李奈、目黒蓮、竹内涼真

　10月4日18時30分から放送される『オールスター感謝祭’25秋』（TBS系）に、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真が出演することが決定した。

　今田耕司と島崎和歌子がMCを務める本番組。このたび、10月スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』から夏帆、竹内涼真、サーヤほか、豪華俳優陣の参戦が決定した。さまざまな企画に挑む俳優陣の貴重な姿は必見だ。

　さらに今回も、抽選で豪華賞品が当たる視聴者参加型の“dボタン生クイズバトル”が開催。前回同様、スマホから出演者と同じクイズに参加可能だ。

　『オールスター感謝祭’25秋』は、TBS系にて10月4日18時30分放送。