Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡È¥µ¥Ö£³¡É¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·
¡¡º£Ç¯3·î¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤·¤ì¤Ã¤È½Ð¾ì¤·¡¢3»þ´Ö30Ê¬¤òÀÚ¤ë¹¥À®ÀÓ¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹¥À®ÀÓ¤Ç´°Áö¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¢Ë·¼ç¤Ë¤·¤¿¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡ª¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Öµã¤¯¤Ù¤¤«¾Ð¤¦¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ê¡¼¤¬9·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¡£42.195km¤ò2»þ´Ö59Ê¬13ÉÃ¤Ç´°Áö¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤äÀï¾¡µÇ°Åã¡¢¥Ý¥Ä¥À¥à¹¾ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯Ìç¤Ê¤É¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÌ¾½ê¤ò²ó¤ë¥³¡¼¥¹¤¬¤È¤é¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥é¥½¥ó¥á¥¸¥ã¡¼¥º¤Î7Âç¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÊ¿Ã³¤ÇµÏ¿¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤Âç²ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£¥Ï¥ê¡¼¤â¡¢3·î¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎµÏ¿¤«¤é30Ê¬¶á¤¯¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤Î¥Ï¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ë¤è¤ëÀÄ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ë¡¢¹õ¤¤¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤È¡¢·Ö¸÷¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î³¹¤ò¼ÀÁö¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥Ï¥ê¡¼¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÇÍ§¿Í¤È2»þ´Ö58Ê¬¡£³§Èà¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡£¥Ï¥ê¡¼¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ï¥ê¡¼¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¡£¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬2¿Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
