２２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが１２月３１日をもって活動休止すると発表。この日から東京ドームでラストライブを開催することを報じた。

コメンテーターで出演のタレント・ユージは「僕、同世代なんですよ。ついこの間、３８になったばっかりで」と話し出すと「２５年もやってらっしゃって。今までのＰｅｒｆｕｍｅのイメージを変えることなく、同じことを続けられるって、めちゃくちゃすごいことじゃないですか？」と問いかけた。

その上で「英語のＰｅｒｆｕｍｅって香水じゃないですか。香水って本来、つけた時と後で香りが変わるはずのものなんですよ。それを楽しむのが香水らしいんですよ。だけど、Ｐｅｒｆｕｍｅは同じ香りをずっと保ってきたんですよ」と続けると「ご本人たちがおっしゃってるようにコールドスリープに入りますってことは解散じゃないんですよね。また、Ｐｅｒｆｕｍｅとして次の香りを届けてくれるのを待ちましょうみたいな」と話していた。