【IVEレイ モデルプレスインタビュー】メイクで大事にしているのは“ワンポイント”こだわり明かす
【モデルプレス＝2025/09/22】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI／21）が9月22日、都内にて行われた「LUNA×IVE REI グラインディングコンシールバターイベント」に出席。会見後にモデルプレスのインタビューに応じ、メイクアップのこだわりを語った。【モデルプレスインタビュー】
【写真】IVEレイ、ほっそり二の腕披露
2025年2月に韓国コスメブランド「LUNA」の新グローバルアンバサダーに就任したレイ。今回の会見には、白のミニ丈キャミソールワンピースを着こなし爽やかに登場し、こだわりのメイクアップポイントなどについて語っていた。
会見後のインタビューでは、これまで可愛らしいメイクからクールなスタイリングまで幅広い表情を見せてきたレイに、美しさを保つためにメイクで最も大事にしていることを質問。「私はメイクをする時に肌をできるだけ軽く、自然に見せることを大切にしながら、ワンポイントを加えることが大好きなんですけど、そのために『LUNA』のアイテムでは、グラインディングコンシールバターとコンシールブレンダーパレットをよく使っています」とベースメイクで意識していることを語った。
また、「最近は特にグロウレイヤーブラーチークを愛用しています！自然な発色でちょっとしたポイントを加えるのにちょうどいいんですよ！」とチークにもこだわっていることを明かしてくれた。最後に世界で活躍を続けるレイにモデルプレス読者へのメッセージをお願いすると、「これから私レイとLUNAに沢山期待してください！」と可愛らしく呼びかけていた。（modelpress編集部）
2004年2月3日生まれ、日本出身。2021年12月、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューし、グループではラッパー・ボーカルを担当。韓国のメイクアップ専門ブランド「LUNA」のグローバルアンバサダーに就任するなど様々な分野で活躍している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】IVEレイ、ほっそり二の腕披露
◆IVEレイ、メイクのこだわり明かす
2025年2月に韓国コスメブランド「LUNA」の新グローバルアンバサダーに就任したレイ。今回の会見には、白のミニ丈キャミソールワンピースを着こなし爽やかに登場し、こだわりのメイクアップポイントなどについて語っていた。
また、「最近は特にグロウレイヤーブラーチークを愛用しています！自然な発色でちょっとしたポイントを加えるのにちょうどいいんですよ！」とチークにもこだわっていることを明かしてくれた。最後に世界で活躍を続けるレイにモデルプレス読者へのメッセージをお願いすると、「これから私レイとLUNAに沢山期待してください！」と可愛らしく呼びかけていた。（modelpress編集部）
◆レイ（REI）プロフィール
2004年2月3日生まれ、日本出身。2021年12月、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューし、グループではラッパー・ボーカルを担当。韓国のメイクアップ専門ブランド「LUNA」のグローバルアンバサダーに就任するなど様々な分野で活躍している。
【Not Sponsored 記事】