こういうの探してた！【3COINS】オシャレ & あると便利♡「優秀ポーチ」

日常でガシガシ使えて、ちょっとした小物を整理するのに役立つポーチを探すなら、ぜひ【3COINS（スリーコインズ）】を覗いてみて。バッグの中でかさばりにくいコンパクトサイズや外に引っ掛けられるタイプなど、目的にあわせて使える優秀ポーチがプチプラで揃っているんです。デザインも個性豊かでオシャレなので、思わず色違いで揃えたくなってしまうかも！

高見えを狙えるスエード調素材 × フリルの上品デザイン

【3COINS】「スエード調フリルミニポーチ」\330（税込）

落ち着いたスエード調の風合いを表現し、高見えを狙えるミニサイズのポーチ。約縦11 × 横14cmの薄型タイプはコスメや鍵などを入れておくのにぴったり。バッグの中でもスペースを取らないので、荷物の整理に役立ちそうです。ファスナーのまわりに二重のフリルがあしらわれた上品なデザインも相まって、大人女性の相棒として使いやすいはず。

淡色ティッシュケースとミニポーチのマルチなセット

【3COINS】「ポケットティッシュ & 小物ポーチ」\550（税込）

こちらのポーチは、身だしなみに必要なポケットティッシュや小物類を分けて整理できるマルチなセットアイテム。それぞれにフックが付いており、金具から外せば単体でも使用できます。金具を引っ掛けて外付けできるため、バッグ内のスペースを有効活用できるのが優秀ポイント。荷物を探す手間を省きたいママさんにもおすすめです。

あえて中身を見せるクリアポーチをアクセントに

【3COINS】「ミニクリアポーチ」\330（税込）

クリアなビニール素材をベースにした楕円形のポーチは、見せる収納を楽しめるのがポイント。お気に入りの可愛いお菓子や推し活グッズを詰めてバッグに引っ掛ければ、自分なりのチャームのような感覚でコーデのアクセントにできます。あえてバッグの内側にフックで留めて、イヤホンや鍵といった貴重品の迷子防止に役立てるのもGOOD。

ポップなストライプ柄が目を引くタオル地のポーチ

【3COINS】「フラットポーチ」\330（税込）

綿100%のタオル地をポーチとして仕上げた遊び心のあるこちら。約縦15 × 横19cmの程よいサイズには、貴重品だけでなくメモ帳や衛生用品も収めやすそうです。配色のストライプ柄も存在感バツグン。ピンクをはじめとするカラフルな全5色がラインナップされています。お菓子やぬいぐるみを入れて、ささやかなプチギフトに活用するのも素敵！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：かんだちほ