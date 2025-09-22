²á¹ó¤ò¶Ë¤á¤¿·Î¸Å¤ÎËö¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î²ÎÉñ´ì¤Ï¡È±éµ»¡É¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÄµÈÂôÎ¼¡ß²£ÉÍÎ®À±¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Àä»¿¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¸«¤ë¼Ô¤¬¶Ã¤¯Ç»Ì©¤µ¤ÇÆó¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤Ï·Ý¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµÈÂôÎ¼¡ß²£ÉÍÎ®À±¤Î¡È±éµ»¤ÎÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡É½Ö´Ö¤ò¸«¤ë
¡¡±Ç²è¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿±éµ»¤¬Àä»¿¤ËÃÍ¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡£
²á¹ó¤Ê·Î¸Å¤ÎËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶ÃÏ
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ×°ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±¤Î±éµ»¤¬¤½¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£´ÑµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î±éµ»¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î±Ç²èÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ÎÉñ´ì¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÎÉñ´ì¤ËØá¤«¤ì¤¿Ìò¼Ô¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÉñÂæ¾ìÌÌ¤¬¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Î±Ç²è¤À¡£±ÇÁü±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¸¶ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢´îµ×Íº¤È½Ó²ð¤Î²ÎÉñ´ì¾ìÌÌ¤¬Ãæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ù¡ØÆó¿ÍÆ»À®»û¡Ù¡ØºíÌ¼¡Ù¤Ê¤É¤Î±éÌÜ¤¬¡¢Êª¸ì±¿¤Ó¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
¡¡²ÎÉñ´ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉñÍÙ¤Ï¡¢Êª¸ì¤òÃ»¤¤ÍÙ¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë°µ½Ì¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¿¶¤ê¤ä¹½À®¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¿´Íý¤¬¡Ö¿´¡×¤È¤·¤Æ·ë¾½²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤äÁÛ¤¤¤ò¡¢ÉñÂæ¾å¤Î²ÎÉñ´ì¤Î½êºî¤ä·¿¡¢È¯À¼¤Ë¹þ¤á¤Æ´ÑµÒ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡²ÎÉñ´ì»ØÆ³¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÆüËÜÉñÍÙ¤ÎÃ«¸ýÍµÏÂ¡¢½÷·Á¿¶ÉÕ¤Î¸ãºÊÆÁÍÛ¤é¤Ë¤è¤ë°ìÇ¯È¾¤Î·Î¸Å¤Ï²á¹ó¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ðÁÃ¤Î¤¹¤êÂ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Å°Äì¤·¤Æ·¿¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥Æó¿Í¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Þ¤º¾¡°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÀÚâøÂöËá¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¸¦ïÓ¤À¤Ã¤¿¤È¤âÁÛÁü¤¹¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢¤½¤ì¤Ï·àÃæ¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤ª¤±¤ëÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Î»£±Æ¤È¼ÂºÝ¤ÎÉñÂæ¤Ï°ã¤¦¡£ÉñÂæ¤Ï°ìÄê»þ´Ö°Ê¾å±é¤¸Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢±Ç²è¤Ï¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±±éµ»¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò¹ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¤¿¤À¡¢Æó¿Í¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìò¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·¿¤òÀ¸¿È¤Î´¶¾ð¤¬ÆÍ¤ÇË¤ë¡×½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·¿¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÏÉ¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨µ»½ÑÅª¤ÊÁÆ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡Ä
¡¡µÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë´îµ×Íº¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤µ¤Èµõ¤·¤µ¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µõ¤·¤µ¤È¤Ï¡¢·Ý¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³éË¾¤¹¤ë´ï¤À¡£µÈÂô¤Ï¡Ö´îµ×Íº¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£´îµ×Íº¤Î·Ý¤Ï¡ÖØá°Í¡×¡£Íý²ò¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÏÅÀ¤Ç¡¢´îµ×Íº¤ÏµÈÂô¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¡£
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤Î½Ó²ð¤Ï¡¢·ì¶Ú¤Î½Å°µ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦²£ÉÍ¤Î¡ÖÉÊ¡×¤À¡£³Ú²°¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤Ë¤½¤ì¤¬Þú¤à¡£¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Î¼´¤â½½Á´¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÛÁü¤À¤¬¡¢Æó¿Í¤Î·Î¸Å¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´ÆÆÄ¤ÏÉñÂæ¾ìÌÌ¤ÎÈæ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤Ê¤ª½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¤²ÎÉñ´ì¡×¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²ÎÉñ´ì¤ËÉÔ°ÆÆâ¤Ê´ÑµÒ¤ò¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÂô¤È²£ÉÍ¤Î¸«¤»¤¿¤â¤Î¤¬¡¢µ»½Ñ¤Î¹ªÀÛ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö·Ý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¤æ¤¨¤À¤í¤¦¡£
¡¡²ÎÉñ´ì¤ÎÀìÌç²È¤¬µ»½ÑÅª¤ÊÁÆ¤ò»ØÅ¦¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢´ÑµÒ¤Î´¶Æ°¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬²ÎÉñ´ì¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÉ½¸½·Á¼°¤È³ÊÆ®¤·¡¢¡Ö±éµ»¡×¤¬¡Ö·Ý¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë²áÄø¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù
µÈÅÄ½¤°ì¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤òÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢·ì¶Ú¤Ë¹³¤¤¤Ä¤Ä±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃË¤¬¡¢¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤òµÈÂôÎ¼¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢ÅÄÃæÞ£¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
