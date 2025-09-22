李在明（イ・ジェミョン）大統領が米ニューヨークで開かれる国連総会に参加するため22日に出国した。金恵景（キム・ヘギョン）夫人も同行した。

李大統領譜代はこの日午前、ソウル空港から5日間の日程で訪米の途についた。

この日空港では金敏在（キム・ミンジェ）行政安全部次官、朴潤柱（パク・ユンジュ）外交部第1次官、「共に民主党」鄭清来（チョン・チョンレ）代表、金炳基（キム・ビョンギ）院内代表、趙承来（チョ・スンレ）事務総長、ジェームズ・ヘラー在韓米国大使館次席らが見送った。

李大統領は22日にニューヨークに到着し、世界最大の資産運用会社ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者（CEO）、米国上下院議員団らと面会することで日程を始める。

翌日には190カ国以上の首脳のうち7番目に基調演説に出る。李大統領はこの日の演説を通じ「民主韓国」の復帰を宣言し、韓半島（朝鮮半島）政策など韓国政府の外交ビジョンを明らかにする計画だ。

24日には韓国の首脳として初めて国連安全保障理事会公開討議を主宰する。討議主題は人工知能（AI）と国際平和安全保障という。25日には米ウォール街の金融界関係者と韓国企業関係者と会い、韓国経済説明会投資サミット行事を進める。

合わせてグテーレス国連事務総長をはじめ、フランス、イタリア、ウズベキスタン、チェコ、ポーランドの首脳らと2国間会談も予定されている。最近韓米首脳会談があったトランプ米大統領との会談は開かれない。略式会談のような短時間の接触があるかは未知数だ。トランプ大統領とは10月に慶州（キョンジュ）で開かれるAPECで会う機会がある。