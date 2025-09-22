米津玄師×宇多田ヒカル、新アーティスト写真を公開 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ED曲「JANE DOE」配信スタート
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディングテーマとして話題を呼んでいた、米津玄師と宇多田ヒカルのコラボレーション楽曲「JANE DOE」がデジタルリリースされた。あわせて2人の新アーティスト写真が公開された。
【動画】米津玄師×宇多田ヒカル「JANE DOE」 『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV
同曲は米津が作詞作曲を手がけ、宇多田を歌唱に迎えたデュエットソング。8月に発表されたティザー映像でイントロが初公開され、映画公開初日の9月19日には1コーラスが初解禁されると、米津と宇多田の掛け合いにSNSは大きな盛り上がりを見せた。
ジャケットイラストは米津自身による描き下ろし。公開されたアーティスト写真も含め、ビジュアル面でも同作の世界観が色濃く表現されている。
「JANE DOE」は、主題歌「IRIS OUT」とのダブルA面シングル「IRIS OUT / JANE DOE」としてCD化され、9月24日にリリースされる。初回限定仕様の「JANE DOE盤」には破片ケース仕様のCDとDVDが収められ、DVDには劇場版『チェンソーマン レゼ篇』本予告や「KICK BACK」のミュージックビデオ、ライブ映像を収録。「IRIS OUT盤」にはレゼのポラロイドとアクリルスタンドが同梱される。
また、きょう22時からはSpotify上で『米津玄師リスニングパーティー』が生配信されることも決定している。
