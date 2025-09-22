23日深夜放送予定のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」では、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル（40）に悩みを相談する企画「ナダル先生のタレント進路相談」に、R-1グランプリの歴代王者3人が登場する。



【写真】優勝したの昨年なのに…もう「テレビの仕事が皆無」なR-1王者

今回ナダルに悩みをぶつけるのは街裏ぴんく（40）、田津原理音（32）、お見送り芸人しんいち（40）。「本当に助けて！」と悲痛な思いをぶつける3人に、R-1の審査員を務める陣内智則（51）は「こういう出方してほしくない！」と内心複雑だ。



ナダルは「しっかり話を聞いていきたい」と珍しく真面目モード。街裏ぴんくの「テレビの仕事が皆無」という悩みに対しては「求められてることをしないと」とガチ助言。さらに「もっとがむしゃらになればよかった」と後悔する田津原に対しては「なにをもう諦めてるの？」と一喝する。



しんいちは「失った信用を取り戻したい」と切実な悩みを話すが、助手役のウエストランド・井口浩之（42）が「ピン芸人は人と会話をしようとしない！」と芯を食った話を展開し、お株を奪われたナダルは焦る。



（よろず～ニュース編集部）