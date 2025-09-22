『今日好き』出身インフルエンサー・上ノ堀結愛、初グラビアから1年半→成長した“オトナボディ”
モデルで歌手、インフルエンサーの上ノ堀結愛（うえのほり・ゆあ）が、19日発売の『月刊ヤングマガジン』第10号の巻末グラビアに登場した。
【別カット】ビーチで抜群のスタイルを見せた上ノ堀結愛
上ノ堀はABEMAの人気恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』出身で、現在はインフルエンサーとして活動し、昨年2月に水着グラビアデビューし、同年11月には『週刊ヤングマガジン』（講談社）の表紙を務めるなど、グラビア界でも存在感を放っている。
初グラビアから1年半が経過し、20歳になった上ノ堀が、海や温泉などで“オトナボディ”を披露している。
なお、同号の表紙、巻頭グラビアには、『ミスマガジン2025』グランプリの永岡ゆきね（ながおか・ゆきね）、『ミスヤングマガジン』の晴こころ（はる・こころ）、『ミス週刊少年マガジン』の江下晏梨（えした・あんり）、読者特別賞の冨永実里（とみなが・みさと）、審査員特別賞の太田しずく（おおた・しずく）、まるやそらが登場する。
