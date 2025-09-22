¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡È¹â¹»¶µ»Õ¡ÉËÙÅÄ¿¿Í³¤¬ÆÀ¤¿¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡ÄÄ¹Ê¸¤Ç´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë¡Ú»£Î»¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦22Æü¤ËºÇ½ª²ó¡ÊÂè11ÏÃ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡È¸ÀÍÕ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä¤¬¤æ¤¨¤Ë²¿»ö¤Ë¤â²²ÉÂ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¶¦³Ø²½¤ÇÍÉ¤ì¤ë»äÎ©¹â¹»¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¡Ë¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢Ë¡Î§¤ä¹»Â§¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤Ë¡¢É¬»à¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ø±à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£µÓËÜ²È¡¦Âç¿¹Èþ¹á»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ï¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÎÇòÄ»·ò¼£¡Ê°ëÂ¼¡Ë¡¢ÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹¬ÅÄ¼î¡¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¡¢Íý»öÄ¹¡¦ÈøºìÈþº´Íº¡Ê°ð³À¸ãÏº¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸ÅÌ¤ä¶µ°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¸½Âå¤Î³Ø¹»¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÁ¡ºÙ¤Ç²¹¤«¤ÊÊª¸ì¤ò¤Ä¤à¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¢£¹¬ÅÄ¼î¡¹Ìò¡¦ËÙÅÄ¿¿Í³¥³¥á¥ó¥È
³Ø±à¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÀèÀ¸Ìò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Î©¾ì¾å³§¤µ¤ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬»ä¤òÀèÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢°¦¾ð¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ëÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¬¸½¾ì¤Î¿§¤äÉ½¸½¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¼î¡¹¤Ï¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÌòÊÁ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬µß¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð»ä¼«¿È¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼î¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µÓËÜ¤ÎÂç¿¹¡ÊÈþ¹á¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¸ÀÍÕ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
À¸³è»ØÆ³¤È±é·àÉô¸ÜÌä¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢³Ø¹»¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë¤Ë¡¢·ò¼£¤ÏºÛÈ½½ê¤¬Ãç²ð¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤¹¤ëÏ«Æ¯¿³È½¤ò´«¤á¤ë¡£¸åÆü¡¢»Ä¤Ã¤¿»äÊª¤ò¼è¤ê¤Ë³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿·ò¼£¤Ï¡¢Èøºì¤Ë²°¾å¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢21Ç¯Á°¡¢·ò¼£¤Î¹ÔÆ°¤¬¸¶°ø¤ÇÀ¿»Ê¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤¬¤Ø¤ÃÏ¤Ø°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢»³ÅÄ¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ò¼£¤¬ºÆ¤Ó³Ø¹»¤ËÉÔÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°à½Ì¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«°Õ³°¤Ë¤âÈ¿ÏÀ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢¼«¤é»³ÅÄ¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë·ò¼£¡£
·Þ¤¨¤¿Â´¶È¼°¡¢ºÛÈ½½ê¤Ø¹Ô¤¯»³ÅÄ¤ò·Þ¤¨¤Ë·ò¼£¤¬³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢ÂëÌî¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤äºØÆ£¡ÊÆî¶×Æà¡Ë¤¿¤Á3Ç¯À¸¤Ï¡¢·ò¼£¤È¤Îµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¡¢¿ÊÏ©¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ò¼£¤¬»³ÅÄ¤òÈ¼¤¤¹²¤¿¤À¤·¤¯³Ø¹»¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï2¿Í¤Î¹Ô¤Àè¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
³Ø¹»Â¦¤È»³ÅÄ¤ÎÏÂ²ò¤¬º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤«¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤¿À¿»Ê¤Ï¹ÄÅ²È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ò¼£¤ÈÀ¿»Ê¤¬³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï³Ø¹»¤«¤éË¡Äî¤Ø¡£·ò¼£¤ÈÈøºì¡¢ºÆ¤Ó¤ÎÂÐ·è¤Î·ëËö¤Ï¡Ä¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¼î¡¹¤È¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Î§¤ä¹»Â§¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤³Ø¹»¤ÎÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿·ò¼£¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â²²ÉÂ¤À¤Ã¤¿·ò¼£¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¹¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡È¸ÀÍÕ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä¤¬¤æ¤¨¤Ë²¿»ö¤Ë¤â²²ÉÂ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¶¦³Ø²½¤ÇÍÉ¤ì¤ë»äÎ©¹â¹»¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¡Ë¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢Ë¡Î§¤ä¹»Â§¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤Ë¡¢É¬»à¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ø±à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£µÓËÜ²È¡¦Âç¿¹Èþ¹á»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£¥É¥é¥Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ï¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¡£
¢£¹¬ÅÄ¼î¡¹Ìò¡¦ËÙÅÄ¿¿Í³¥³¥á¥ó¥È
³Ø±à¤â¤Î¤ÎºîÉÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤ÎÀèÀ¸Ìò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Î©¾ì¾å³§¤µ¤ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬»ä¤òÀèÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ¡¢°¦¾ð¤Î¤¢¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ëÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¬¸½¾ì¤Î¿§¤äÉ½¸½¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¼î¡¹¤Ï¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¿¤ê¤¹¤ëÌòÊÁ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬µß¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð»ä¼«¿È¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼î¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µÓËÜ¤ÎÂç¿¹¡ÊÈþ¹á¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¸ÀÍÕ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
À¸³è»ØÆ³¤È±é·àÉô¸ÜÌä¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢³Ø¹»¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¡ÊÊ¿´ä»æ¡Ë¤Ë¡¢·ò¼£¤ÏºÛÈ½½ê¤¬Ãç²ð¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤¹¤ëÏ«Æ¯¿³È½¤ò´«¤á¤ë¡£¸åÆü¡¢»Ä¤Ã¤¿»äÊª¤ò¼è¤ê¤Ë³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿·ò¼£¤Ï¡¢Èøºì¤Ë²°¾å¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢21Ç¯Á°¡¢·ò¼£¤Î¹ÔÆ°¤¬¸¶°ø¤ÇÀ¿»Ê¡Ê¸÷ÀÐ¸¦¡Ë¤¬¤Ø¤ÃÏ¤Ø°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢»³ÅÄ¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ò¼£¤¬ºÆ¤Ó³Ø¹»¤ËÉÔÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°à½Ì¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«°Õ³°¤Ë¤âÈ¿ÏÀ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢¼«¤é»³ÅÄ¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë·ò¼£¡£
·Þ¤¨¤¿Â´¶È¼°¡¢ºÛÈ½½ê¤Ø¹Ô¤¯»³ÅÄ¤ò·Þ¤¨¤Ë·ò¼£¤¬³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢ÂëÌî¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤äºØÆ£¡ÊÆî¶×Æà¡Ë¤¿¤Á3Ç¯À¸¤Ï¡¢·ò¼£¤È¤Îµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¡¢¿ÊÏ©¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·ò¼£¤¬»³ÅÄ¤òÈ¼¤¤¹²¤¿¤À¤·¤¯³Ø¹»¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï2¿Í¤Î¹Ô¤Àè¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
³Ø¹»Â¦¤È»³ÅÄ¤ÎÏÂ²ò¤¬º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤Ê¤«¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¤¿À¿»Ê¤Ï¹ÄÅ²È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ÈÂ²¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ò¼£¤ÈÀ¿»Ê¤¬³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï³Ø¹»¤«¤éË¡Äî¤Ø¡£·ò¼£¤ÈÈøºì¡¢ºÆ¤Ó¤ÎÂÐ·è¤Î·ëËö¤Ï¡Ä¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¼î¡¹¤È¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Î§¤ä¹»Â§¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤³Ø¹»¤ÎÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿·ò¼£¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤â»Å»ö¤Ë¤â²²ÉÂ¤À¤Ã¤¿·ò¼£¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¹¬¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£