¾®³ØÀ¸¤¬»ô°é°÷¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¡¡¥ê¥¯¥¬¥á¤ÎÂÎ½ÅÂ¬Äê¤äÇÏ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤É¡¡²¬»³¡¦ÀÖÈØ»Ô
¤ª¤«¤ä¤Þ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ñー¥¯¥É¥¤¥Ä¤Î¿¹¤Ç¾®³ØÀ¸¤¬»ô°é°÷¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³
¡¡Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë²¬»³¸©ÀÖÈØ»Ô¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¾®³ØÀ¸¤¬»ô°é°÷¤Î»Å»ö¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ñー¥¯¥É¥¤¥Ä¤Î¿¹¡×¤Ç¤Ï¡¢13¼ïÎàÌó100Æ¬¤ÎÆ°Êª¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô°é°÷¤ÎÂÎ¸³¤ÏËèÇ¯²Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ½©¤Ë¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¾®³ØÀ¸5¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ê¥¯¥¬¥á¤ÎÀ®Ä¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ½Å¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢ÇÏ¤òÍ¥¤·¤¯¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢6ÆüÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤Î¿´Â¡¤Î²»¤òÄ°¿Ç´ï¤ÇÊ¹¤¤¤Æ·ò¹¯¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Ï―¡Ë
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤â¤Þ¤¿¤â¤¦°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÇÏ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¿¹¤Î»ô°é°÷ÂÎ¸³¤Ï10·î¤È11·î¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨11·î¤ÏÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë