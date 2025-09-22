¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É´ÚÄá»ÒÁíºÛ¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÂáÊá¾õ¿³ºº¤Ë½ÐÀÊ¡¡º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡©
À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï22Æü¡¢¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÁµá¤µ¤ì¤¿ÂáÊá¾õ¤ò¤á¤°¤ê¡¢È¯ÉÕ¤òÇ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎºÛÈ½½ê¤Î¿³ºº¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¸á¸å1»þÈ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿³ºº¤Ï3»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÚÁíºÛ¤ÏºÛÈ½½ê¤Î¿ÒÌä¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ï°ìÅÙ¥½¥¦¥ë¹´ÃÖ½ê¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¿³ºº¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½½ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÃÙ¤¯¤Æ¤â23ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¼¨¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹´ÃÖ½ê¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ûÎ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¡¢µ¢Âð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏºßÂð¤Î¤Þ¤ÞÁÜºº¤òÂ³¤±µ¯ÁÊ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ºÛÈ½½ê¤È¤·¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÁ°À¯¸¢¤È¡¢½¡¶µÃÄÂÎ¤ÎÌþÃå¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤Ê¤À¤±¤Ë¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¶µÃÄÂ¦¤Ïº£²ó¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¤á¤°¤ê²¿¤«¤·¤«¤é¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¾®¸Â¤Î¿ÍÆ»ÅªÇÛÎ¸¤µ¤¨·çÇ¡¤·¤¿»ÅÂÇ¤Á¤À¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï¾Úµò±£ÌÇ¤äÆ¨Ë´¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µÃÄÂ¦¤Ï´ÚÁíºÛ¤¬¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿®¼Ô¤¬¤¤¤ë¡È¸ø¿Í¡É¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Æ¨Áö¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£·î¼õ¤±¤¿¿´Â¡ÉÂ¤Î¼ê½Ñ¤«¤é´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÊÁ¤Î¹´Â«¤Ï¡ÖÉÔÉ¬Í×¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Åö¶É¤Ê¤É¤È¾×ÆÍ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤«¿®¼Ô¤é¤Ë¤Ï½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£