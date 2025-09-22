歌手の氷川きよし（48）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。尊敬する先輩演歌歌手の素顔を明かした。

この日のゲストは演歌歌手の天童よしみと女優で声優の戸田恵子。番組では天童をよく知る人物として、天童がデビュー当時から可愛がっているという後輩・氷川に事前取材を行った。

氷川は歌手になる前から天童の歌を聴いていたと言い「歌がもう半端ないじゃないですか」と絶賛。

「声量と音のボリュームがどの低い音でも高い音でも同じボリュームなんですよ。ずっとパーンと張ってて。天童さんのようなこぶし、もう本当に国宝級ですよ」「お手本にさせていただいてます。できないけど」などと力説した。

天童の素顔については「実はめっちゃくちゃ少女。物凄く乙女」と証言。「大阪のご自宅にお邪魔させていただいて、天童さんのお部屋を見させてもらったら、本当に乙女の部屋で。乙女のおベッドっていうんですかね」とぶっちゃけ。

「確かひらひらのがついてて、おベッドに。お姫さまでらっしゃるなと。こんなこと言っていいのかな。スターの秘密っていうか」と説明した。

天童に伝えたい思いを問われると「天童さんは今年でデビュー52周年ということで」とした上で「いつも誰に対しても感謝を持ち続けてらっしゃって。とにかく歌い続けて止まらない姿がやっぱり素晴らしいなって」としみじみと話した。