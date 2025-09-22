21日、静岡･伊東市内のとある場所に集まっていたのは…。



（会議の様子）

「何かある？」

「マンガかな」

「マンガほしい？やっぱり」



次々と、机に意見を書く子どもたち。これは、伊東市の未来を考える会議です。



（高校2年生 宮内 友暉さん）

「自由に、予算とかそんなものは関係なしに、こういう伊東になったらいいなという希望をどんどん話しあってもらいたい」



企画したのは、市内に住む宮内友暉さんら地元の高校生数人。田久保市長の学歴詐称疑惑で混乱する市政に選挙権を持たない世代の声を市政に反映してほしいと立ち上がったのです。





7月には…。（高校2年生 宮内 友暉さん）Ｑ.「地元育ちの若い人を外にださないため働き場所であったりとか、地元娯楽などの生活面からお考えがあるか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「図書館だけではなくて、（若い人たちの）娯楽の対象になるようなものが含まれているとか、そういったことを、いかに効率よく税金を使わずに建てられるかということを考えています」田久保市長が市民の意見を市政に生かそうと開催していたタウンミーティングにも出席し、直接意見を交わしてきた宮内さん。今の伊東市に自分たちの声をどう届けるべきか考え、この会議を企画し、8月から準備を進めてきました。そして、21日の会議には、市内の小学生から中学生、高校生までの16人が参加しました。（会議の参加者）「学校の統廃合については、統合すると、環境が変化してしまって、実際に通っている人に影響がでてしまうとか、統廃合してしまうと、（環境を）整えるために、時間が少しかかってしまうので育ち辛い」（会議の参加者）「作ってほしいものとしては、ショッピングモールだったり、公園遊び場という意見があって、これを作るためには、作る場所がないというのと、作っても伊東市民が少ないわけで、作って需要があるのかといったら、全市民に対してそうではないというデメリットがありました」会議では、伊東市の将来について子どもたちが真剣に話し合い、発表会が行われました。（会議を企画した 宮内 友暉さん）「（声が）市長に届いて、伊東をよりよくしていきたいと思う若者たちがいることを知ってもらい、（伊東市長の）問題で、よくない問題で話題になってしまっているので、伊東市も捨てたもんじゃないと、伊東の若者も捨てたもんじゃないと思ってもらえればいい。（まちの将来に）危機感を抱いている。それをしっかり発信し、よりよい伊東をみんなでつくっていけたら」今回の会議で出た意見や課題は、市長や市の教育委員会に届ける方針です。子どもたちも不安に感じている、伊東市政の未来。今後どうなっていくのでしょうか。