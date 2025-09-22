Ê¡Åç¤Î½üÀ÷ÅÚ½èÊ¬¤Ø½é²ñ¹ç¡¡µ»½Ñ²ÝÂê¡¢´Ä¶¾ÊÍ¼±¼Ô
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï22Æü¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ËÈ¼¤¤Ê¡Åç¸©Æâ¤Î½üÀ÷¤Ç½Ð¤¿ÅÚ¤Ê¤É¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¡¢µ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Î½é²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£Ë¡Î§¤Ç2045Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÊ¡Åç¸©³°¤ÇºÇ½ª½èÊ¬¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª½èÊ¬¾ì¤Î¸õÊäÃÏ¤òÁª¤Ö¥×¥í¥»¥¹¤ä°ÂÁ´¤Ê±¿ÈÂÊýË¡¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÀõÈø·Ä°ìÏº´Ä¶Áê¤ÏËÁÆ¬¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ó¤Àµ»½ÑÅª¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ê»ö¹à¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀìÌç²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅçÂè1¸¶È¯¤Î¼þ¤ê¤Ë¹¤¬¤ëÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¡ÊÊ¡Åç¸©Âç·§Ä®¡¢ÁÐÍÕÄ®¡Ë¤Ë¤Ï15Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢½üÀ÷ÅÚ¤Ê¤ÉÌó1413ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¸©³°ºÇ½ª½èÊ¬¤Î¸õÊäÃÏÁª¤Ó¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï8·î¡¢¸©³°ºÇ½ª½èÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¹©ÄøÉ½¤òºöÄê¡£Êü¼ÍÀÊª¼ÁÇ»ÅÙ¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤ÅÚ¤ò¸ø¶¦¹©»ö¤Ê¤É¤ÇºÆÍøÍÑ¤·¤Æ½èÊ¬ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢30Ç¯¤´¤í¤Ë½èÊ¬¾ì¤Î¸õÊäÃÏÁªÄê¤ò»Ï¤á¡¢35Ç¯¤ò¤á¤É¤Ë¸õÊäÃÏ¤òÁª¤Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£