Ãæ¹ñ¤òâË¤ó¤Ç¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Û¥ó¥Þ¤Î¶õÊìÂÇ·â·²¤ä¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ä±Ñ¹ñ¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤¬ÅìµþÏÑ¤ËÆ²¡¹Æþ¹Á¡ª ÉÔ¾Ó¡¦µÜÅè¤¬·ã¼Ì¤·¤¿¡ÈºÇ¿·±Ô¶õÊì¡É¤ÎÍº»Ñ
¡¡¸«¤è¡ª¡¡¤³¤Î´Ï¶¶¤¬2¤Ä¤âæà¤¨¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬Âç±ÑÄë¹ñ¤¬¸Ø¤ëºÇ¿·±Ô¶õÊì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Û¥ó¥Þ¤Î¶õÊìÂÇ·â·²¤ä¡×±Ñ¹ñ¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡É¤¬ÅìµþÏÑ¤Ç¸«¤»¤¿Íº»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¡£±Ñ¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê±Ñ¹ñ²¦¼¼¤ÎÁ¥¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Á°Êý¤Î´Ï¶¶¤Ï¹Ò³¤ÍÑ¡¦ºîÀïÍÑ¤ÇÁàÂÉ¼¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸åÊý¤Î´Ï¶¶¤Ï¹Ò¶õµ¡´ÉÀ©ÍÑ¤ÇÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¤¿´ÉÀ©¼¼¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢´Ï¶¶¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Å¨¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±´Ï¶¶¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ç»Ø´ø¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¼ÂÀïÅª¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬16À¤µª¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÌµÅ¨´ÏÂâ¤ò²õÌÇ¤µ¤»¡¢¥È¥é¥Õ¥¡¥ë¥¬¡¼³¤Àï¤Ç¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤òÂà¤±¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£»§Ëà¤äÄ¹½£ÈÍ¤¬Â«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÅ¨¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾¹ñ¤Î¶õÊì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤Ê´Ï¶¶¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥¯¥ë¡¼¤ä¾ðÊó¤Î¶¦Í¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢ÁÇ¿ÍÅª¤Ë¤Ï°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡¢5À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ³¤Àï¤Ë¾¡Íø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÂå³¤·³¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿³¤ÍÎ¹ñ²È±Ñ¹ñ¤Î¹çÍý¼çµÁ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡´ÏÂÎ¥µ¥¤¥º¤âÊÆ³¤·³¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Ë¤Ï¼ã´³µÚ¤Ð¤Ì¤â¤Î¤Î¡¢ËþºÜÇÓ¿åÎÌ6Ëü5000¥È¥ó¤Ï¼Â¼Á¶õÊì²½¤µ¤ì¤¿¸î±Ò´Ï¡Ö¤¤¤º¤â¡×¡Ö¤«¤¬¡×¤ÎÌó3ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
Èô¹Ô¹ÃÈÄ¤ËÊÂ¤Ö¹õ¸÷¤ê¤ÎÍã
¡¡¤½¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤ËÎ©¿í¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊÂ¤Ö¹õ¸÷¤ê¤ÎÍã¤³¤½F-35¤ÎB·¿¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¶¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÜ¤ò¶Å¤é¤»¤Ð¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤òÂÓ¤Ó¼Ð¤á¤Ë·¹¤¤¤¿ÈøÍã¤Ë°¦¾ÎÄÌ¤ê¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡Ê°ð¸÷¡Ë¤¬¥í¡¼¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡Ê¼±ÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë3µ¡ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ¤³¦Í£°ì¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹STOVL¡ÊÃ»µ÷Î¥È¯´Ï¡¢¿âÄ¾Ãå´Ï¡ËÀïÆ®µ¡¤Ç¤¢¤ëF-35B¤Î24µ¡¤ò´Þ¤á¡¢¥Ø¥ê¤Ê¤É40µ¡°Ê¾å¤¬ÅëºÜ¡¦±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ´ó¹Á»þ¤Ï18µ¡¤ÎF-35B¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Ñ¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¶õÊì¤Ï2017Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ÄÂÀ»Ò¤Î¥«¥ß¥éÉ×¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¿Ê¿å¡£¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤ÏÊì¹Á¤ò¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤È¤·¡¢HMS¡ÊHer Majesty Ship¡ËR09¡¢¤Ä¤Þ¤êÅö»þ¤Î½÷²¦ÊÅ²¼¤ÎÁ¥¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë½¢Ìò¡¢¸½ºß¤ÏCSG¡ÊCarrier Strike Group¡Ë25¤Ä¤Þ¤ê±Ñ¹ñ¶õÊìÂÇ·â·²¤Î´ú´Ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ø¤Ï4Ç¯Á°¤ÎÆ±·¿´Ï¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½é¤Î´ó¹Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4·î¤ËÊì¹Á¤ò½Ð¹Ò¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¥¹¥ÈºîÀï¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿8¥«·î¤Ë¤âÅÏ¤ëÄ¹´ü¹Ò³¤¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ´ó¹Á¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
Ä¹´ü¹Ò³¤¤ÏÃæ¹ñ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡©
¡¡ËÜºîÀï¤Ë¤Ï±Ñ¹ñÎ¦³¤¶õ·³¡¢³¤Ê¼Ââ¾Ê¼Ìó4000¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢40¥«¹ñ°Ê¾å¤òË¬Ìä¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÂ¿¹ñ´Ö·±Îý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ËÂç±ÑÄë¹ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¼¨¤µ¤ó¤È¡¢¤Þ¤¢ÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜºîÀï¤ÎÌÜÅª¤ÏÉÔ¾Ó¡¦µÜÅè¤«¤é¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë¤â3ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¤ò½¢Ìò¤µ¤»¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ7¤Ä¤Î³¤¤òÀ©¤·ÆüÄÀ¤Þ¤Ì³¤ÍÎ¹ñ²È¡¢Âç±ÑÄë¹ñ¤ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Û¥ó¥Þ¤Î¶õÊìÂÇ·â·²¤ä¡×¤È¡¢ÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍ¦»Ñ¤äÍ§¹¥¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤¿Â¿¹ñ´Ö·±Îý¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ä²æ¤¬¹ñ¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤Ø¤Î¿¯Î¬¤Î°Õ¿Þ¤òºÃ¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Î´ÏºÜÀïÆ®µ¡F-35B¤ÎÉôÂâ¤Ï¡¢±Ñ¶õ·³¤È±Ñ³¤·³¤Î2¸ÄÈô¹ÔÂâ¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥È¥Ã¥×¡¦¥¬¥ó¡×¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡¤Ï´ðËÜ¤¹¤Ù¤Æ³¤·³µ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤â³¤·³·³¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï³¤·³¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¤ÊÍ½»»¤È¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦°ì¤Î·³»öÂç¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ªÁÈ¿¥¾å¤ÏÊÆ³¤·³Îì²¼¤Ç¤¢¤ëÊÆ³¤Ê¼Ââ¤âF/A-18ÀïÆ®µ¡¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢F-35B¤â´ðËÜ·Ú¶õÊì¤È¤¤¤¨¤ë¶¯½±ÍÈÎ¦´Ï¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ï¼ó¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ï¼ó¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤¬¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Î¤è¤¦¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï´ÏºÜÀïÆ®µ¡¤ÎF-35B¤¬STOVLµ¡¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¤âÇ³ÎÁ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëÃ»µ÷Î¥È¯´Ï»þ¤ÎÇ³Èñ¤ÈÉâÎÏ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²Ô¤°¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼ÊÆ¶õÊì¤äÊ©¤Î¶õÊì¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯´Ï»þ¤ÎÇ³Èñ¤äÅëºÜÉð´ï½ÅÎÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¡ÊÈ¯½Ðµ¡¡Ë¼°¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Åö½é¤ÏÊÆ¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Î¾øµ¤¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤È¥¢¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¡Ê¸ÇÄêÍãµ¡Ãå´Ï»þ¤Ë¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¥ï¥¤¥ä¡¼¡Ë¤òÅëºÜÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½»»¤Î´Ø·¸¤ÇSTOVLµ¡¤Ç¤¢¤ëF-35B¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤è¤ëÈ¯´Ï¤È¥¢¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¤ÈÃå´Ï¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÃå´Ï¤Ï±¿ÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢±Ñ¹ñ³¤·³¤ÏÀèÂå¤Î¶õÊì¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥ó¥·¥Ö¥ë¡×·¿¤Î»þÂå¤«¤é¿âÄ¾È¯Ãå´Ï¤Ç¤¤ë¸ÇÄêÍãÀïÆ®µ¡¡Ö¥Ï¥ê¥ä¡¼¡×¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÊ¶Áè¤ÇÀï²Ì¤â¾å¤²¤Æ¤¤¿¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÉÔ¾Ó¡¦µÜÅè¤Ï¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡Ä¤ä¤Ï¤êÍ½»»¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¶õÊì¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥¼¥Ë¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÃÈÄ¤Ë±Ñ¹ñ·³¿Í¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¡ÖÅÐ¸¿Îé¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶õÊì¤ÎÍ×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤À¤¬¡¢ÊÆ±Ñ¤Î¤ß¤¬¾øµ¤¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤òÀ½Â¤¤Ç¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ë¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤Ï½¢ÌòÃæ¤Î¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë¤ÈÊÆ¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×1ÀÉ¤Ë¤·¤«ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ3ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¡ÖÊ¡·ò¡×¤ÏÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À»î¸³¹Ò³¤Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ß¥é¥ë¡¦¥¯¥º¥Í¥Ä¥©¥Õ¡×1ÀÉ¤À¤±¤Ç¤â¤â¤Æ¤¢¤Þ¤·¡¢¤í¤¯¤Ë½Ð¹Á¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¶õÊì¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¶â¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ë¹ñ¤Ï³ËÊÝÍ¹ñ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤¤ï¹â¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤ÎÀèÃ¼¤«¤éº¸±¦Î¾¸¿¤Þ¤Ç¡¢Ç»º°¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤ä³¤Ê¼Ââ¤ÎÌÂºÌÉþ¤¬Ä¾Î©ÉÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¾¥Í¥¤¥Ó¡¼ÂÐ¥Í¥¤¥Ó¡¼Æ±»Î¤ÇÆþ¹Á¹ñ¤ËºÇÂç¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¡ÖÅÐ¸¿Îé¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÅìµþÏÑÆâ¤ÇÍÉ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂ²¼¤¬³ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ÇÌ¿¹Ë¤âÉÕ¤±¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤«¡Ä¡Ä´í¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ï¤ï¤·¤À¤±¤ä¤í¤«¡£
¡¡´Ï¼ó¤òÏÑÆâ¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅìµþ¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥º¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤ÇÅìµþÆþ¹Á¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤ÄÌ±´Öµ¡¤¬¾å¶õ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÈÌ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´ÏÁ¥¥Õ¥¡¥ó¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÎë¤Ê¤ê¤Ë
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ²£¿Ü²ì²»³ÚÂâ¤È±Ñ²¦Î©³¤Ê¼·³³ÚÂâ¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î±Ñ¹ñ¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¶õÊì¤Ï¼óÅÔÅìµþ¤Î¹Á¤ËÀÜ´ß¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¹Á¸å¤Ïã·Æ£Áï³¤¾åËëÎ½Ä¹¡¢ÃæÃ«¸µËÉ±ÒÁê¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ò¡¼¥ê¡¼±Ñ¹ñËÉÁêÉ×ºÊ¤éÆü±ÑÎ¾¹ñËÉÁêÎ×ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º´ÏÄ¹¥¦¥£¥ë¡¦¥Ö¥é¥±¥Ã¥ÈÂçº´¡¢CSG»ÊÎá´±¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥¢½Ú¾¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë±Ñ¶õÊì¥¯¥ë¡¼¤é¤Ï¥Û¥¹¥È¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¸î±Ò´Ï¡Ö¤à¤é¤µ¤á¡×¤Î¾è°÷¤é¤È¤È¤â¤ËÆþ¹Á´¿·Þ¼°Åµ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Æþ¹ÁÃæ¤Ï4Ëü¿Í¤Î¤Ê¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿±¿¤Î¤¤¤¤90Ì¾¤Ë´ÏÆâ¤â¡Ö°ìÈÌ¸ø³«¡×¤µ¤ì¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤â¤³¤ÎÁÐÆ¬¤Î±Ñ¶õÊì¤ò°ìÌÜ¸«¤ó¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÅÔÌ±¤¤¤äÆüËÜÃæ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿´ÏÁ¥¥Õ¥¡¥ó¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÎë¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìë´Ö¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡´ßÊÉ¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤¬¸Ø¤ë¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤ä¤Î¥Ü¥ó¥É¥«¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤É¤Î¹âµé¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Ìë´Ö¤Ë¤Ï´ÏÂÎ¤òÀÖÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¾å¶õ¤Ç¤â±©ÅÄ¶õ¹Á¶á¤¯¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤ÇÁÐÆ¬¤Î¶õÊì¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢ÅÔÌ±¤«¤éÂç´¿·Þ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¤é¤â±ß°Â¤ÎÆüËÜ¤ÇÂç¤¤¤Ë±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¤Ä¤ÄµÙÍÜ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢6Æü´Ö¤Î´ó¹ÁÃæ¤Ë¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ø·¸¤Î²ñµÄ¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤äËÉ±Ò»º¶È´ë¶È¤â»²²Ã¤·¤¿¡Ö¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤â´ÏÆâ¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÆâ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤ª¤ªÆø¤ï¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀèÂå¤Ï¡È¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¡É¤ÎÀï´Ï
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ä¡¢¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸ÌÀ¤Ê¤ë60ºÐ°Ê¾å¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´µ²±¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤È¤¤¤¦±Ñ¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ëÎòÂå¤Î·³´Ï¤Î±¿Ì¿¤ò¡£ÀèÂå¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÏÆÈÀï´Ï¡Ö¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡×¤ä¡Ö¥×¥ê¥ó¥Ä¡¦¥ª¥¤¥²¥ó¡×¤Ê¤É¤òÄÉ¤¤µÍ¤á·âÄÀ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢±Ñ¹ñÅìÍÎ´ÏÂâ´ú´Ï¤È¤Ê¤ê¡¢µ±¤«¤·¤¤Àï²Ì¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤Î¡ÖÀï´Ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀï´Ï¡×¤È¤Ï¸½ºß½¢Ìò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â³¤·³¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¶·âÎÏ¡¢ËÉ¸æÎÏ¤¬ºÇ¶¯¤ÇÅöÁ³µð´Ï¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¥¯¥é¥¹¤¬¤´Â¸¤¸¡ÖÂçÏÂ¡×¡ÖÉðÂ¢¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é²¼¤ËÀïÆ®´Ï¤Ï¡Ö½äÍÎ´Ï¡×¡Ö¶îÃà´Ï¡×¡Ö¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡×¡Ö¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤È¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢Àï´Ï¤Ï¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÁõ¹Ã¤ÏÇö¤¤¤¬¹âÂ®¤¬½Ð¤ë¶îÃà´Ï¤¬ÀïÆ®´Ï¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤Û¤ÜÉ´È¯É´Ãæ¤ÎÂÐ¶õ¡¢ÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥Û¡¼¥ß¥ó¥°¡Ê¼«Æ°ÄÉÈø¡ËµûÍë¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤Ë¤è¤ê½Å¤¤¤À¤±¤ÎµðË¤¤Ï¤¹¤¿¤ì¡¢Àï´Ï¤òÊÝÍ¤¹¤ë¹ñ¤â¸½ºß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤âÀä¶ç¤·¤¿µðÂçÀï´Ï¤ÎºÇ´ü
¡¡¤½¤Î¡Ö¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡×¤Î»þÂå¤«¤é7¤Ä¤Î³¤¤òÀ©¤·¡¢ÆüÄÀ¤Þ¤ÌÂç±ÑÄë¹ñ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ëºÇ¶¯¤Î¡ÖÀï´Ï¡×¤¬ÆüËÜ¤ÈÊÆ±Ñ¤È¤Î³«Àï3ÆüÌÜ¤Î1941Ç¯12·î10Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼²¤ÇÄë¹ñ³¤·³¤Î96¼°¡¢¤ª¤è¤Ó°ì¼°Î¦¹¶¤Î¶õ½±¤Ç·âÄÀ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹Ò¶õµ¡¤À¤±¤Ç¤Î¹¶·â¤ÇÀï´Ï¤Ï·âÄÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î³¤Àï¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÊó¤Ë¿¨¤ìÆüËÜÂ¦¤Ç°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î³¤Àï¤Ç¤ÎÍ¸úÀ¤òÁá¤¯¤«¤éÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¢»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤½¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢±Ñ¹ñ¼óÁê¤Î¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤ÏÀä¶ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤Î»þ¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ·³µ¡¤Ë¤è¤ê·âÄÀ¤µ¤»¤é¤ì¤¿½Å½äÍÎ´Ï¡Ö¥ì¥Ñ¥ë¥¹¡×¤È¤Î¹ç·×»à¼Ô¿ô¤¬840Ì¾¤ÈÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ·³µ¡¤¬´ÏÂâ¸î±Ò¤Î±Ñ¶îÃà´Ï¤Ë¤è¤ëµß½õºî¶È¤òË¸³²¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ·³µ¡¤ÏÂÐ¶õÀïÆ®ÎÏ¤¬Äã¤¤¶îÃà´ÏÂâ¤Ë¤â¹¶·â¤Ç¤¡¢Àï²Ì³ÈÂç¡¢¼êÊÁ¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Àï´ÏÂçÏÂ¤¬·âÄÀ¤µ¤ì¾è°÷3332Ì¾¤Î¤¦¤Á2740Ì¾¤â¤¬Àï»à¤·¤¿ºÝ¤ä¡¢³ØÆ¸ÁÂ³«Á¥¡ÖÂÐÇÏ´Ý¡×¤ò¼¹Ù¹¤Ë¹¶·â¤·784¿Í¤Î³ØÆ¸¤ò´Þ¤à1484¿Í¤¬µ¾À·¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ê¤É¤ÎÊÆ·³¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¹¶·â¤È°ã¤¤¡¢Äë¹ñ·³¿Í¤Ë¥·¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤äÉð»ÎÆ»¤¬¤Þ¤À³è¤¤Æ¤¤¤¿¾Úº¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤Ï¼é¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯Âç¹ñ¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤¿¤Á¤¬9·î3Æü¡¢ËÌµþ¤Ë°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÎÂç¹ñ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«Ê¼¤Þ¤ÇÇÉ¸¯¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ±¤ò»¦Ù¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´¤ò¤â¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤é¿¯Î¬¼Ô¤Î¶½Ì£¤ÏÇË²õ¤È»¦Ù¤¡¢¤½¤·¤ÆÎ¬Ã¥¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤à¤·¤íÀï¾ì¤ËÏ²Ì¡¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ¶õÊì¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ï9·î2ÆüÅìµþ½Ð¹Á¸å¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î¡×¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢²¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¶¦Æ±·±Îý¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢84Ç¯Á°¤«¤é¿¼³¤¤ÇÌ²¤ëÆü±ÑÎ¾·³¾Ê¼¤Î¤¿¤á¤Î¹çÆ±°ÖÎîº×¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ºµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
»£±Æ¡áµÜÅèÌÐ¼ù
