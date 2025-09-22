ウルフルズ・ジョンB、手術で入院していた 退院→ライブは“座って” 本人メッセージ「元気です！」【コメント全文】
ロックバンド・ウルフルズが22日、公式サイトとSNSを更新。メンバーのジョンBが骨折で手術をして退院したことを報告。ライブでは座っての演奏となることを伝えた。
【画像】ウルフルズ・ジョンB（後列左、2014年当時）
「ジョンBに関するご報告」と題し、「いつもウルフルズを応援いただき、誠にありがとうございます。全国ホールツアー『ツーツーウラウラツー シーズン2』にお越しくださる予定の皆さま、そしていつも応援くださっている皆さまへのご報告になります」とあいさつ。「この度、弊社所属アーティストであるジョンBが左足関節骨折のため手術を受け、本日無事に退院いたしました」と報告した。
経過は「良好」で、「医師の許可もいただき、明日から開始されるコンサートツアーは予定通り開催いたします」とつづり、「なお、当分の間は座っての演奏となりますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
最後に「ご心配をおかけいたしますが、今後もジョンBおよびウルフルズの活動にどうか変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」とつづった。
また、本人もコメントを寄せており、「ご心配おかけしてすみません。座っての演奏にはなりますが、元気です！楽しんでやろうと思っています。みんなで盛り上がりましょう！」と呼びかけた。
