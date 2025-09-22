「いや、豪華すぎ！」木下優樹菜、手作り料理に「絶対美味しい」「凄い！どれも美味しさが伝わってきます」反響
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは9月21日、自身のInstagramを更新。手の込んだご飯を披露しました。
【写真】木下優樹菜の豪華な手作り料理
「おいしそうすぎー！」木下さんは「日曜日のお昼」とつづり、4枚の写真と5本の動画を載せています。おでんや巻き寿司など、豪華な手作り料理を披露。下準備や調理の様子も動画で紹介しています。手の込んだ料理を一生懸命作る姿勢が伝わってきます。
コメントでは、「めっちゃ美味しそう」「いや、豪華すぎ！！」「これ、絶対美味しいご飯」「凄い！どれも美味しさが伝わってきます」「やば、おでんいいな！」「おいしそうすぎー！」と、称賛する声が相次ぎました。
プライベートの姿を公開同日21日には「大好きな一蘭食べたらお腹痛くなる だけどまた食べたくなって食べる」と、プライベートの外食の様子を披露した木下さん。かわいらしい自撮りが印象的なショットです。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
