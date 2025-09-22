¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤Î±¿Å¾ÃËÀ¤¬»àË´¡¡¹Åç¹âÂ®£²¹æ¡¡Åì±ÀIC～¿ÎÊÝICÄÌ¹Ô»ß¤á
¹Åç»Ô¤Î¹Åç¹âÂ®2¹æÀþ¤Ç¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»ÔÆî¶è¤Î¹Åç¹âÂ®2¹æÀþ¤ÎÅì±À¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¸á¸å3»þ²á¤®¡¢¾å¤êÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤È²¼¤êÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥Ýー¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î¼ÖÎ¾¤¬Ãæ±ûÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Åì±À¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é¿ÎÊÝ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê2025Ç¯9·î22Æü¸á¸å5»þ»þÅÀ¡Ë